網紅自稱為李易峰前女友：曾陪他到泰國蘇梅島度假　遭拿錢封口

內地男星李易峰9月11日被警方證實嫖娼遭逮，有關於他的私生活傳言也立刻在網絡上瘋傳，更被指稱他「戴墨鏡上床」、「在拍戲的地方選妃」等。而名為郭子瑜的TikTok（抖音）網紅在晚間出面爆料曾與李易峰交往3年，男方為怕她洩漏證據，還拿錢封口，她也還原「極樂蘇梅島」的真相，並痛批李易峰「自律會死嗎」。



郭子瑜是抖音網紅，在平台擁有超過200萬的粉絲，她11號突自爆和李易峰「在一起3年」，並稱自己才是陪李易峰飛到泰國蘇梅島度假的人。在郭子瑜曬出的聊天紀錄中，有許多好友私訊她說「妳前男友李易峰出事了」，還有人傳李易峰疑似帶網紅灣灣去泰國狂歡的照片給她，問說：「我咋記得有一張照片是你那個時候拍的？」

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郭子瑜在與朋友的對話紀錄中，直言李易峰先前的肇事逃逸、嫖娼都是真的，也還原蘇梅島的度假真相說：「那會兒和我在一起，裡面有張照片是我拍的，他跟這個女的（灣灣）毫無任何關係。」對於李易峰遭到拘留，郭子瑜也在微博痛批：「是什麼讓你做出這樣的事情？好好工作會死嗎？自律會死嗎？真的無法想像在一起3年的人變成這副模樣！」

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郭子瑜的帖文發出後，引來大量網友圍觀，但她也遭到部份網友攻擊長相、蹭熱度，對此，郭子瑜坦言自己整型過，「我就想問整容怎麼了？我就整了，我還能整回去？」她強調自己曾數度被李易峰「公關」，「關於你們要的證據，我這麼突然的事，我火速拿出證據，我不是預謀已久是什麼？再說一次，我被公關過，我沒有拿那個錢，我扔掉了那部手機。」她表示，要報警才能拿回聊天紀錄，「你們那麼想看，我如果能夠恢復出來一點，你們是不是欠我一句道歉？」

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