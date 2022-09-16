女方不斷「病重」仲扮護士公布自己「死訊」　61歲漢網戀被騙42萬

上海一名29歲女子透過不斷聲稱自己「病重」，從網戀對象61歲胡姓男子手上，騙得42萬元（人民幣．下同）的巨額財產。在胡男散盡家財、無力再支援後，她開設分身帳號，假扮護士向胡男透露自己「病死」的消息，胡男仍深信不疑。直到她又扮演司法人員催促胡男轉帳時，才令他起了疑心。



據內地《上觀新聞》報道，今年61歲的胡姓男子從事保安工作，早年離異，獨自住在公司宿舍。去年10月，他通過軟件結識「90後女子」黃某。交往中，胡男被黃女拮据的生活境遇和「侍奉生病母親」的孝心所打動，經常「借錢」給黃，數額從一千到幾千不等。

今年3月，黃女再次以母親病重為由，向胡某「借」1萬元。胡某心存疑慮，提出見面要求。黃女編造不便見面的藉口說服了胡男，而胡男又轉給黃女轉了1萬元。截至今年4月，胡男共向黃女轉帳40萬餘元。

此後，黃女突然失去聯絡。幾日後，一名自稱安徽某醫院「護士」的女子加了胡男的微信，告訴胡男，黃女在家鄉遭重大交通事故傷重不治。如此戲劇化的故事並沒有引起胡某的警覺，他對「護士」的說法深信不疑。

他今年4月收到自稱「安徽某法院工作人員」的女子申請加微信好友。對方稱，在承辦其黃姓前女友的「交通死亡事故」案，發現黃女名下銀行戶口有數萬元存款，及胡某的轉款記錄，可以把錢退給他。

但因為黃某「已經去世」，戶口被凍結，如果胡男想得到這筆錢，就必須先往她的銀行戶口轉帳以解凍戶口。這名「工作人員」還向胡某發了一張帶有國徽的證件照，以取得胡某信任。

黃女實為29歲的已婚婦女。（澎湃新聞）

想到可以拿回前女友的「借款」，胡男爽快地分兩次向黃女的銀行卡轉入了1.9萬元。但對方表示數額不夠，還需要再轉4萬才能解凍。這時胡某才意識到可能遭電訊詐騙。

警方調查發現，胡某已「死亡」的黃姓前女友，是整個騙局的設計者。黃某一個人扮演了「前女友」、「護士」、「法院工作人員」3個角色，對被害人胡某步步引誘，實施詐騙。掌握線索和證據後，警方在黃女暫住地將她抓獲，查明29歲黃女為外地來滬人員，已婚、無業。

她交代，因參與網絡賭博欠下巨額債務，無力償還，又不敢告訴丈夫，在社交平台搭識胡某後，發現胡某為人憨厚、出手大方，就利用胡男對她好感，詐騙。黃女擔心胡男找她還款，就編造「死亡」的謊言。但與胡男失去聯絡後，覺得「少了條財路」，又冒充法院人員對胡男行騙。