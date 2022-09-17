杭州日本餐廳被指用核食　當局：非進口食材，6蚊鰻魚賣9倍價錢

《 新浪新聞》報道，近日杭州一家高檔日本料理店，今年3月被曾去用餐的客人舉報，指店內推薦的兩瓶清酒和食品均產自日本核輻射地區,且兩瓶清酒無中文標籤，該客人共計消費18,760元（人民幣，下同）。據點評網站顯示，該日料店人均消費高達2,004元。



經杭州市市場監督管理局調查，該餐廳確實銷售無中文標籤的酒水，且無法出示酒水進口食品合法來源的證明。此外，菜單許多標示的日本菜品食材原料產地並非日本，而是在杭州、青島等地農貿市場採購。該店販售的鰻魚來自青島成本僅6.8元，以58元販售。



近日杭州柒七餐飲管理有限公司因銷售無標籤的預包裝食品被杭州市市場監督管理局西湖風景名勝區分局罰款38,944元。據了解，該公司旗下日本料理店3月接到舉報稱該店販售來自日本核福射區的產品，經查，食材並非來自日本，但因確實無中文標籤的酒水，且菜單標示的產地來自日本並非事實，涉嫌違法因而開罰。

根據進一步調查，執法人員查證涉案餐廳為吸引顧客,在餐廳菜單內標註了日本相關地名，但實際菜品主料並不來源於日本，而是在杭州、青島等地農貿市場採購。例如在該餐廳售價58元/份的愛知縣星鰻苗（產地青島），成本僅6.8元/份。在該餐廳銷量68份，經營額3944元，利潤3481.6元。據點評網站顯示，該日料店人均高達2,004元。

今年2月台灣宣布將開放福島5縣食品「有條件輸入」台灣，引發熱議。2011年福島爆發核災至今已逾10年，國際上多達41國全面開放，此前除台灣和中國大陸外，全球都已經開放或部分開放核食進口，香港、澳門則採部分開放。

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