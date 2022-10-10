01連線｜物管被控窺美女住戶行蹤　男業主稱也受害：寧減40萬賣樓

四川成都有公寓業主在網絡爆料，物管經理利用CCTV監視業主們的一舉一動，更翻攝影像傳到微信群組調侃，「年輕貌美的女性」成了監視重點；物管兼且會對「男業主進出女業主的單位」嚼舌根。

發帖的業主代表Daniel接受《香港01》電話訪問，稱事緣該小區物管多年來服務質素差、亂收費，過千戶業主在當局批准下組建業委會，希望合力爭取更換物管公司，然而Daniel因此被標記為「一號監控對象」，還遭物管長期騷擾和欺辱，時間長達兩年。他為求逃離噩夢放盤，更在1年內砍價40萬元（人民幣．下同）求售。

他表示，在維權過程中，物管公司有與他相熟的人士分享群組對話截圖，就此踢爆了監視行徑，令業主們更為震驚，數名業主已相繼前往公安報案並獲受理。



物管監視女業主動向、有無異性拜訪

業主代表Daniel（又名「大帥」）上周五在內地社交網站微博曬出截圖顯示，該公寓的物管經理透過CCTV監控所有組織成立業委會的業主和住戶，還特別以「一號」、「二號」標記重點的維權者。當中有工作人員特別喜歡晚上10時以後實施監控，隨時命保安監視其「感興趣」的特定業主「在幹嘛、去哪裏了」。

物管群組對話截圖：



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截圖顯示，物管經理利用職務之便，每日從閉路電視觀看「哪個男業主進了女業主的家、哪個女業主去找男業主」，還要查女住戶的單位是不是自己買、具體在誰名下等，繼而將偷拍的照片和影片傳到物管公司的群組。

Daniel向01記者表示，物管經理是一名陳姓女子，群組內很多男性下屬常與她一起樂此不疲地「侵犯業主私隱、監視並八卦業主的生活」。

稱被24小時監控 保安漏報會遭「炒魷」

在帖文中，Daniel續指，由於自己熱心組織業委會維權，物管陳姓女經理對他更實施全天候「專門監視」，特別成立一個8人的監視小組，要求每位下屬記住各處閉路電視位置，偷拍大量影片和照片，記錄他何時出門、搭電梯、到達停車場、開車出小區、到家，乃至到訪者的車輛和逗留時間。監控人員詳細精確地把他的全部行蹤和動態，在物管工作群組向經理匯報；如果保安漏報會被口頭批評，再犯則會被直接「炒魷」。

他並表示遭到物管的人身攻擊，及冒充業主在業主群組對他進行公開詆毀，指自己每天忙完工作、天黑回家時，是最有負擔的時候，每當靠近家的時候精神就變得緊張，每當進大門口看到四處的閉路電視時，壓抑、恐懼、害怕到「很無力很無奈」。

Daniel稱，由於擔任業主代表，其還被物管經理多番誹謗攻擊，於是選擇在知名地產交易平台「鏈家」放盤，1年內更降價40萬元求售，「被逼走投無路，沒想到買個房子變成我一生的噩夢」；現時他已向公安報案，還有其他七八名受到侵害的業主也分別向警方報了案，公安很重視案件，加班錄了大量口供，並在持續搜集證據。

指物管「只識收錢唔做嘢」：

小區亂象叢生 有人在電梯大便

Daniel向記者表示，今次引起網民關注的是物管的出格作為，但源頭反而是物管的「不作為」。該處物業位處成都高新區的高檔地段，雖然比不過高檔小區，但以公寓來說已算高價，他所購置並居住的單位市價190萬元（人民幣．下同），然而他指發展商旗下的企業獨攬物管權，故而甚為囂張，「工作幾乎甚麼也沒做」，該小區常有人半夜吵架、擲酒樽，更有人直接在電梯內大便。

他指，如此髒亂的管理成果，物業費卻「獅子大開口」，每平方米5.5元，在當地同級别的公寓裏收費最高，甚至比周邊更高級的公寓收費還高一个等級。此外，Daniel等人還投訴過發展商私自挖穿樓板等做法，但對方仍然一意孤行。

混亂殘破的停車場：



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已定居成都十幾年的他還表示，該物業的停車場收費也是當地絕無僅有，若選擇按日計算每日收120元，整月最高達3720元。若業主選擇按月費，雖然只要600元，但就算月底最後一天開始停車，也要按整月收取。他又指停車場建到一半就啟用，有很多建築廢渣，只要停車一個小時便會佈滿灰塵，每隔兩三日便要洗一次車。更離譜的是，物管規定一個車位只能停一個車牌的車。

物管曾開價幾十萬元封口 不遂即寄信恐嚇

Daniel又提供一段秘密錄下的影片，內容是他與物管經理的面談。片段中他向陳姓經理表示，物管方面曾派人遊說自己、提出給錢封口等，而陳經理未有否認。Daniel稱，物管最後一次開價達幾十萬元，但他不為所動，繼續堅持討公義，結果業主竟不遠萬里將律師信寄到其遠在陝西的父母家中。

他表示，物管早已調查其父母的住所和人脈，甚至搜集了業委會所有業主的詳細個人資料，更曾出5萬元找黑社會，揚言要把他打殘、毒死他的狗，更要挾用強力膠將他的門鎖粘起來、將他的電話號碼印在色情服務的卡片上到處散發，而這些行為人證物證齊全。不過，Daniel未有向記者提供物管上述威脅言論的證據。

涉事企業在港上市 開發新九龍樓盤

翻查網絡資料，涉事的發展商兼物管公司是合景泰富（1813），總部位於廣州，成立於1995年，07年在港上市，於內地一二線城市發展，目前已在廣州、北京、上海、香港等近40座城市擁有地產發展項目。

2017年2月24日，合景泰富夥拍龍光地產以168.55億元，投得香港鴨脷洲內地段第136號住宅地皮。該項目佔地逾12.65萬平方呎，可建總樓面逾76萬平方呎，每呎樓面地價達22120元。

2017年5月16日合景泰富夥拍龍湖地產以72.3億元，投得香港新九龍內地段第6567號的住宅用地，地盤面積10.46萬平方呎，最高樓面面積為57.55萬平方呎，每呎樓面地價達12563元。該項目於2019年2月命名為尚‧珒溋，由高座雙子住宅大樓及低座河畔洋房組成，間隔由1房至4房，2房至3房佔逾七成，另設特色單位，提供667伙。

《香港01》已就是次爭議事件去信向合景泰富查詢，正等待回覆。