甄珍失聯48天謠言多　兒劉子千FB首發聲：追究造謠者法律責任

74歲影后甄珍與兒子章立衡（原名劉子千）失聯48天行蹤成謎，引發許多討論。許多人關心兩人下落，日前甄珍親妹銀霞都聲稱找不到姐姐可以分享心事，近況引發外界關心。



今（10月15日）章立衡突然在FB發文稱，「最近看到了新聞滿天飛也知到（知道）某一些人在跳腳替古人擔憂，謝謝你們的抬舉。」他表示，如果有誹謗、污衊，或造謠行為會追究法律責任。不過亦有網民懷疑貼文非本人所發。



台媒《聯合報》聯繫章立衡的經紀公司金星文創，經紀公司則稱：「立衡謝謝大家的關心，一切都好，有關個人的私事部分，目前不予回應，謝謝大家。」仍沒有給出任何答案。

章立衡的臉書全文寫道：「最近看到了新聞滿天飛也知到（知道）某一些人在跳腳替古人擔憂，謝謝你們的抬舉。我想打開天窗說亮話，禮貌上提醒某一些人，若有誹謗、污衊，或造我謠的行為，我會保留權利追究法律責任的。有得罪之處請多多包涵。謝謝大家的關心，祝大家有個美好的周末！」

但有網民質疑這真的是他本人的發文嗎?有網民稱，以章立衡的中文能力，不可能是他。但該帳號回應稱「這年頭還需要用打字的嗎?」，並未正面回應是否是由章立衡本人所回覆。

此前台媒報道稱，甄珍友人回應，甄珍目前人並不在北京，而是為了躲避親友人情債選擇到了歐美，並沒有安全和失蹤的疑慮。隨即有甄珍朋友聲稱她的朋友圈回覆，說沒有人能代替她做任何發言，之後會公開說明及回覆，但至今甄珍仍沒出面，章立衡首度在FB表態，引發外界討論。

劉家昌、甄珍、章立衡（劉子千）、成龍、房祖名 ，與邵逸夫、方逸華等人合照。（偉毅facebook）

甄珍及好友、新加坡傳媒人歐偉毅指，二人於8月21日起失聯。甄珍9月初曾用簡體字更新微信朋友圈，稱「因最近比較忙，無法回覆電話與信息，忙完會跟大家聯繫！謝謝！」，但她的朋友均指甄珍過往皆使用繁體字，說話的口氣亦不同。

甄珍的朋友圈7日晚上近9時，以繁體字更新「報平安」，為失聯事件引起的擔憂向朋友及大眾致歉。該帖文又貼上傳媒報道的截圖，駁斥向傳媒表示，甄珍母子為躲前來借錢的人而避走歐美的「好友」，指他「沒有任何權利替我本人做任何的發言」，又指以後有任何進展，將親自說明。甄珍發朋友圈報平安 斥遠走歐美避借錢說法 好友仍未能與她通話