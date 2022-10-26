16位退休阿姨圓「娘娘」夢　橫店翻拍《甄嬛傳》爆紅獲逾百萬觀看

內地清宮劇集《甄嬛傳》播出11年熱度絲毫未減，各類劇情解析、模仿翻拍的影片時至今日仍層出不窮，亦有不少觀眾因反覆觀劇而被戲稱為「甄學家」。

近日，16位上海退休阿姨自費翻拍的微電影《甄嬛傳》爆紅，阿姨們不僅過足了戲癮還感受了一把「娘娘」夢。目前，相關影片在內地網絡平台已收穫逾百萬的觀看量。



16位上海退休阿姨自費翻拍的微電影《甄嬛傳》爆紅。（上觀新聞）

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據《上觀新聞》報道，今次翻拍的策劃者彭先生介紹指，自己的母親退休後總覺得生活無聊、狀態欠佳，為了打發時間她曾和身邊相同境遇的老人結伴參團旅遊。但彭先生感覺跟團遊不太自在，今年便和一位從事旅遊的朋友共同註冊公司，並推出為45歲以上⼥性提供影視拍攝主題遊的新產品。

這一產品使不少人產生興趣，9月7日，彭先生的母親等17位退休老人搭車前往位於浙江金華的橫店影視城準備拍攝微電影《甄嬛傳》，他們平均年齡62歲，其中最年長的有70歲。因《甄嬛傳》中女性角色眾多，皇上一角作為核心人物則不可或缺，其中一位阿姨還以旅遊為名把丈夫「騙」到橫店，讓他出演皇上。

16位上海退休阿姨自費翻拍的微電影《甄嬛傳》爆紅。（上觀新聞）

翻拍之前，彭先生還請來攝影團隊為這些業餘演員講解演戲技巧。至於拍攝過程愧就極為順利，僅用半天時間，一段十幾分鐘的戲就攝製完成。彭先生介紹，其間演員們出現過笑場的情況，但總體都比較開心，紛紛感嘆圓了演員夢。「特別是扮演皇上的大叔，一開始有些不高興，覺得沒人陪他聊天，但完成拍攝任務後，非常興奮，畢竟過了一把皇帝癮。」

據了解，此次出遊用時三天兩晚，包括租用巴士、聘請導演、吃飯住宿等所有費用，每位老人出資4000元人民幣左右。彭先生稱，結束後所有人都十分開心，「很多年輕人覺得老年人的生活就是跳廣場舞、打麻將，這是不對的，老年人也要玩得酷炫和新潮一點。」

16位上海退休阿姨自費翻拍的微電影《甄嬛傳》爆紅。（上觀新聞）

這部長約15分鐘的微電影於9月28日在內地影片平台bilibili（俗稱「B站」）發布，截至周三（10月26日），已收穫109.1萬的觀看量和6.3萬次點讚。阿姨們在劇中的表演還引發網友熱評：

「阿姨都慈眉善目的開場其樂融融到我根本看不出來誰是反派」。



「這個片子估計以後家裡每來一個親戚都要播一遍吧」。



「會不會阿姨們這個身形才是妃子的常態，演員們都太瘦了，紙片人一樣的身板兒」。



「說不定歷史中的後宮，真的就是這樣的」。



「感覺還挺好玩...希望有天能有個男生給我包影視城」。

