25歲女子生第五胎前夕婚變　丈夫重男輕女提離婚月給每孩僅200元

來自貴州畢節市、25歲的胡女士近日引來許多網友，乃至官方的關注。事緣從17歲到23歲，她連續生下4個女兒，第5個孩子還將在下月誕生，然而就在這時，向來重男輕女的丈夫不但提出了離婚，還從家中搬走，令胡女士獨自面對一地雞毛般的生活，育兒、工作兩頭顧。周三（16日），胡女士所住的浙江臨海市杜橋鎮的婦聯人士表示，已致電胡女士的丈夫，督促他盡快回家照顧妻子，接下來也會給這家人必要的援助。



1997年出生的胡女士，在十幾歲時就出來打工。2013年時，16歲的她認識了一個同樣在浙江打工的畢節老鄉，即後來的丈夫，二人不久即墮入愛河。2014年，胡女士的大女兒降臨世上，此後，她每隔兩年左右就生下一個，目前4個女兒中，年齡最小的剛滿兩歲。

胡女士在十幾歲時就出來打工。（影片截圖）

不過，婚變還是悄悄接近。胡女士表示，一起後，她才發現丈夫的性格不好，會不分場合地發脾氣，對她和女兒們比較粗魯；由於嫌吵，丈夫還會另住一間房，與母女5人分開來，性格較軟弱的胡女士只能將就著生活，「我也怕女兒們惹他煩了會遭殃」。

數月前，丈夫正式提出離婚，手續計劃待老五出生後完成。他還放棄包括即將出生的老五在內所有孩子的撫養權，並答應每月給每名孩子200元（人民幣．下同）的撫養費，直到她們長大成人。胡女士慨嘆，她不知道現時腹中的是男孩還是女孩，但即使是丈夫期盼已久的兒子，他們的婚姻也不能破鏡重圓。

胡女士被允許帶著孩子們上班。（影片截圖）

4名孩子中，老大和老二都已經上小學，老三在上幼兒園，胡女士為此需要每天清晨6時起床照顧孩子們，然後先騎三輪車送3個孩子去學校，再帶著老四到眼鏡廠打工，在中午及傍晚分別接送孩子回來吃飯後，還要再到工廠上班，為了平時只有兩三千元的工資要一直工作到深夜。雪上加霜的是，胡女士的右手近月疼痛難耐，就醫後發現原因是胳膊的軟骨有一邊短了，必須動手術才能根治，但不菲的手術費猶如一座大山，平時就要用血汗錢養兒的她根本沒有翻過去的念頭。

對於母親的辛苦，乖巧的孩子們也看在眼中，一次，大女兒問道「你為什麼要跟爸爸結婚，如果找個脾氣好的，就不會這樣了。」對此，胡女回答：「我找個脾氣好的，生下來的就不是你們了。」詎料，女兒接著說：「我寧願你沒有生我們，也不想你這麼辛苦。」女兒的體貼成為胡女士巨大的安慰，「我後悔結婚，但從沒後悔生下她們每一個」。

11月13日，還沒等到胡女士產子，丈夫就突然從家中搬走，令胡女士操碎了心，「我想好了，如果那兩天是周末，孩子們都不上學，我就把他們四個都帶到醫院。如果不是周末，三個上學的我托朋友照顧下，我帶老四去醫院」。

對於母親的辛苦，乖巧的孩子們也看在眼中。（影片截圖）

事件曝光後，引來輿論關注和同情，一些網友紛紛給孩子們寄來衣物，其他諸如房東、眼鏡廠老闆也十分體諒胡女士，會把房租收得很低，也允許她帶著孩子們上班。

杜橋鎮婦聯相關人士周三表示，注意到情況後，他們近日已上門看望胡女士一家，並送去了文具和牛奶，以及過冬的被子、為第五個孩子準備的尿片等；又批評其丈夫在妻子即將臨產時離去非常不負責任，對此他們已經打電話督促其盡快回家照顧妻子，並向胡女士的房東和所在村幹部交代密切注意母女5人情況。婦聯等部門待胡女士下個月生產時也會給予必要的援助。