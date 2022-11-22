中國球迷為看美斯踢最後一次世界盃　裸辭騎單車2000公里抵卡塔爾

卡塔爾世界盃賽是美斯為阿根廷國家隊效力的最後一戰，今年24歲的超級粉絲Sherk為了到現場見證這一刻，選擇辭職，獨自一人開始了他的世界盃賽之旅。



據陸媒報導，今年8月底Sherk從北京出發，坐火車抵達成都，再由成都飛抵哈薩克阿拉木圖市，穿越阿塞拜疆、沙特阿拉伯、伊朗、阿聯酋等中亞十國，抵達卡塔爾。

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近三個月的徒步、騎行、搭機、搭車……他把這趟旅程稱為朝聖：「我不想做一個看客，我認為自己心目中的朝聖之旅可以真正融入到世界盃中。」

為什麼選擇騎車去卡塔爾？ 「這更多是源於小時候的一個想法，上學的時候在英文課本中看到有一篇課文就提到一些人高中畢業去騎行，當時就打動了我，我一直把這個想法埋在心裡。 這次卡塔爾世界盃，我覺得是一次機會，就下決心幹了。」

Sherk表示，在哈薩克與吉爾吉斯時主要以徒步和搭車的方式，直到抵達阿塞拜疆才真正開始他的世界盃賽騎行之旅。「因為之前一路上所經過的城市，都沒遇到一家像樣的能夠購買自行車的地方，直到在阿塞拜疆首都巴庫，才選擇了一輛合適長途跋涉的自行車。」

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每到一個國家，Sherk都會體驗當地的足球文化，「我會去觀看他們當地的足球聯賽或者杯賽，也會到當地的野球場上感受下他們的足球氛圍，然後將這些見聞用Vlog或者隨筆記錄下來」。

一個人的旅途並不輕鬆，Sherk說：「這一路的確很辛苦，我也經歷過一些崩潰的瞬間。 在伊朗騎行的路上，我遇到過阿根廷的球迷，他們三五個人計劃從歐洲騎行到卡塔爾，我們還約定在卡塔爾見面為阿根廷隊加油喝彩。 可這一路上從沒遇到像我這樣一個人出來的，所以我最奔潰的就是在異國他鄉這種孤獨感。 但第二天我整理好自己的心情，又繼續背上包繼續前行。」

日前，Sherk已經抵達阿根廷國家隊駐地阿布達比，並到現場近距離觀看美斯訓練熱身，還寫下文字：「第一次如此靠近美斯，此次朝聖10000公里算不算成功了呢？ 」

「作為阿根廷隊的球迷，我相信所有阿根廷球迷和我的期望是一樣的，那就是看到阿根廷奪冠，讓美斯在卡塔爾接過大力神杯，成為當之無愧的球王。」Sherk說出他的心情。他還預測，兩支南美球隊阿根廷與巴西會師決賽，重演美洲盃決賽美斯率隊奪冠。

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