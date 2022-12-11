阿凡達2｜內地票價最高達358元　網民嘲：主角會出嚟餵我食爆谷？

《阿凡達：水之道》（Avatar：The Way of Water，又稱《阿凡達2》）將於本周上映。適逢內地放寬防疫限制，國內電影業界將該片視為「票房救星」。

然而，《阿凡達2》平均票價都要過百元（人民幣，下同），甚至有戲院的票價高達358元。價格令不少觀眾卻步，甚至有人直言「票價這麼貴，是阿凡達會出來餵我吃爆米花麼？」



在貓眼電影查詢《阿凡達2》的實時票價，可見周三（14日）在上海浦東新區橙天嘉禾影城（上海世紀匯CINITY店）的票價高達358元；而同家影院同影廳近期放映的影片中，《航海王：紅發歌姬》的票價最高為70元。

貓眼電影搜索結果顯示，截至今日（11日）中午，上海共有56間戲院將於本周三播映《阿凡達2》，票價從85元至358元不等，其中9間戲院的票價在300元至400元，僅5間戲院的票價在百元之內，高票價集中在觀影效果更好的IMAX和CINITY版本。

除了上海，北京、成都、南京、青島、蘇州等多地都出現高價票。以北京為例，截至今日中午，共有40間戲院將於本周三播映《阿凡達2》，票價從84元至258元不等，僅有一間戲院的票價在百元內。

燈塔專業版數據顯示，截至昨晚（10日）近7時，《阿凡達2》預售總票房突破1億元，成為今年預售最快破億的影片。另外，2022年春節檔預售平均票價約為57.6元，《阿凡達2》的平均票價比今年春節檔再貴32.7元。

雖然票價高，不少觀眾仍然購票入場觀看。以上海浦東新區橙天嘉禾影城的場次為例，本周三票價358元的3場《阿凡達2》，中間區域座位已售完。

以上海浦東新區橙天嘉禾影城的場次為例，本周三下午5時40分播映、票價358元的《阿凡達2》，中間區域座位已售完。（支付寶）

2009年，《阿凡達》率先在美國上映，創下多項紀錄。2010年，《阿凡達》在內地上映時，3D最佳位置的戲票曾被黃牛炒至1500元以上的「天價」。2021年，《阿凡達》在內地重映，令該片全球票房超過《復仇者聯盟4：終局之戰》（Avengers：Endgame），重登全球影史票房冠軍，累計票房約28億美元。

《中新經緯》報道，華鑫證券研報認為，《阿凡達2》將為中國票房市場帶來新增量，從影院端看，具有IP屬性的頭部的優質內容的供給，成為影院業績修復的核心因子之一；從觀眾角度而言，2022年是不容易的一年，一部190分鐘的電影體驗新奇的宇宙，也是精神需求的一次補給。

燈塔專業版數據分析師指出，有多家行業媒體上調《阿凡達2》票房預測，最終有望突破30億元，屆時全國影院營業率也有望上升至70%以上。

至於《阿凡達2》的票價問題，事實上，農曆新年上映的電影的票價幾乎年年上漲。燈塔專業版數據顯示，2022年農曆新年上映的電影，預售平均票價約57.6元，2021年和2019年同期為48.9元和44.7元，2017年僅為37.8元。

電影票價一般是由影片發行方、戲院和售票平台共同決定，票價上漲有多方面原因。內地電影業內人士認為，近年疫情反覆、新片缺乏，戲院運營風險增加、平時收入大幅銳減，提升票價可以最大程度「回血」。

另一方面，票務平台結束補貼也提高消費者購買單張電影票的實際價格，「以前經常有9.9元的電影票，那是平台在做補貼，如貓眼、娛票兒、淘票票等平台，為了搶奪市場份額，甚至還有過一分錢看電影的活動」。