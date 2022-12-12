黃桃罐頭遭內地民眾瘋搶　被傳可治新冠　專家：甜蜜的安慰劑

隨著內地進一步放寬防控措施，民眾搶購連花清瘟、N95口罩等醫療物資以備不時之需。然而在一眾防疫物資外，黃桃罐頭也被加入了搶購清單，有傳它可以緩解新冠症狀。醫學專家表示，黃桃罐頭只是「甜蜜的安慰劑」，無法緩解症狀，甚至有可能加重咳嗽。



據《人民日報》日前報道，解放軍總醫院第八醫學中心營養科主任左小霞介紹，「黃桃裡含有維生素C、維生素B族，β胡蘿蔔素、番茄紅素等，對於促進新陳代謝，提高免疫力有一定的好處；黃桃裡含的鋅、硒礦物質元素，要比別的桃子多，另外，黃桃所含的鉀元素比較多，鉀是會讓人心情愉悅的一種元素。」

適量的黃桃能夠補充能量，提振食慾，但並非發燒咳嗽時的特效藥，甚至會加重症狀。山西醫科大學第二醫院呼吸與危重症醫學科副主任高曉玲表示，就像壓力大時吃下的蛋糕、暴飲的奶茶一樣，黃桃罐頭只是「甜蜜的安慰劑」。

高曉玲提醒，黃桃罐頭含有大量糖分，這樣的高甜食品會刺激咽喉部位的神經，反射性引起咳嗽，使咳嗽加重；另外糖也會刺激咽喉黏膜，導致咽喉分泌物增加，糖的粘性會使分泌物更加粘稠，從而導致痰液不易咳出，只會加重咳嗽。

內地民眾搶購黃桃罐頭，被傳可緩解新冠症狀，專家解釋稱為「甜蜜的安慰劑」，多食反而會加重咳嗽症狀。（視覺中國）

部分黃桃罐頭廠家亦發文闢謠稱，黃桃罐頭本身無任何藥效作用；並表示黃桃罐頭貨源充足，呼籲顧客理性購買食用。

黃桃罐頭是內地過去物資匱乏年代的產物。尤其在東北寒冷地區，新鮮水果稀缺，水果罐頭則成為替代新鮮水果和糖的首選食品。而「黃桃」又因發音似「逃」，被民眾視為「吉利」，能夠逃開病災，因此許多家長會在孩子生病時給他們吃「黃桃罐頭」。

許多網民也表示，黃桃罐頭只是「童年回憶」，是孩童生病時甜蜜的犒賞、饞嘴時的稀缺零食，並不會真的將其視為藥來服用。有東北網友調侃說，「黃桃罐頭會保佑每一個東北孩子」。