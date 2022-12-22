疫情＋訂單少　廣東60%工廠預告提前放假　迎史上最長60天年假

考量內地疫情以及春節年關將至，廣東、浙江和山東地區部分紡織、印染、化工等傳產產業傳出在12月底約有六成企業或停工提前放假，春節假期前的產能和運行狀況成為外界關注焦點。據業內人士分析，赴他省「打工人」或將迎來長達60天的春節年假，相關產業在疫情驟升的情況下將面臨新一波的困境。



《期貨日報》報道，今年紡織、印染、化工等行業面對「訂單少，利潤低」的情況，企業提前放假成了普遍現象，行業人士甚至表示之為「史上最長假期」正在來臨。

報道引述中國綢都網總編張強說法，透露近日吳江（江蘇）地區一些中大型印染廠已經發出了今年春節放假日程，「與往年相比，今年印染廠發出放假通知較去年提前了1個月，假期長達60天。」

廣州不少工廠的工人都是外來務工人員。（中新社）

華瑞信息高級分析師王偉飛則稱，今年可能是行業的「最長假期」，「由於訂單稀少，效益不佳，庫存高企，再疊加疫情影響，從10月下旬開始，就有部分下游企業陸續主動或者被動減停產放假，所以今年11月和12月的加彈、織機月均開工負荷都低於往年同期。」

張強認為，今年不管是下游加彈、織造廠，還是聚酯長絲工廠，開工負荷都明顯低於往年，「受供需矛盾拖累，行業效益不佳，企業為了止損，多採用減停產策略。正如有人說的停機，只為來年更好的活下去。」