時隔近一年被傳定居日本　馬雲今透過視像露面

時隔近一年，阿里巴巴創辦人馬雲再次透過視像公開露面。「馬雲公益基金會」官方微博30日發文指馬雲在農曆臘八節「全程連線參加」與鄉村教師得獎人的見面會，並寫到，「馬雲表示，希望盡快能和大家線下見面」。



《第一財經》指出，馬雲上一次公開露面是2022年1月20日，同樣是農曆臘八。據了解，自2020年10月的外灘金融峰會後，馬雲甚少公開露面。期間他被目擊出現在美國、西班牙等地，更有外媒指出他已在日本東京定居半年。



「馬雲公益基金會」微博指出，該基金會發起的「鄉村教師計畫」如期舉行，文中提到，「今天，馬老師全程連線參加，他跟老師說，臘八之約他從不缺席，希望盡快能和大家線下見面！」，圖片中馬雲身穿白色襯衫，面露笑容在一台蘋果電腦前雙手比愛心的動作。

《第一財經》指出，馬雲上一次公開露面是今年1月20日，當時他同樣以視像形式與100名鄉村教師線上見面。馬雲當時表示，「等疫情過去了，我們再見面。」

消失公眾視野兩年 馬雲傳定居日本東京

兩年前馬雲曾批評中國監管機構後，從公眾視野中消失了一段時間。2020年開始，馬雲創立的螞蟻金服和阿里巴巴都面臨一系列監管，2021年中國監管機構取消螞蟻金服370億美元的首次公開發行（IPO），並罰款阿里巴巴28億美元。

馬雲在此期間一直保持低調，被目擊出現在荷蘭、西班牙、美國和以色列等地。日前不少媒體指出，馬雲已在日本東京生活近6個月。

今年6月，據西班牙媒體報道，馬雲近日現身馬略卡島（Mallorca）打高爾夫，其豪擲2億美元（約合15.7億港元）購買的超級豪華遊艇亦停靠在當地海岸。