廣西八旬婦下葬後復活？　家屬獲得醫院通知：搞錯了，還活着

廣西南寧一間醫院爆出大烏龍事件，一名84歲老人「去世」3天之後，家屬竟被院方通知「搞錯了，老人還活着」。



今年87歲的尹婆婆上周三（12月27日）因身體不適，被送往南寧市北際醫院治療。（南國早報）

據《南國早報》報道，今年87歲的尹婆婆上周三（12月27日）因身體不適，被送往南寧市北際醫院治療。醫院翌日凌晨向病人家屬發出病危通知，並在10分鐘後稱老人因搶救無效去世。

尹婆婆家屬看過老人手環上的身份信息，並在掀開布簾確診遺體後，將死者帶回家開始準備喪事。到了上周五（12月30日），醫院卻致電家屬表示「搞錯了」，指尹婆婆還在醫院裏。惟家屬早已將死者進行埋葬。

家屬其後趕到醫院發現尹婆婆確實還活着，不過就指出醫院搞錯尹婆婆和死者的身份信息。據了解，87歲的尹婆婆與死者同一天入院，死者73歲，兩人相差14歲。

尹婆婆家屬表示，醫院3天後才發現出了問題，「這樣的失誤太大了。」而北際醫院相關負責人表示，弄錯老人與逝者的信息的确是醫院大意了，但「那麽多家屬（確認遺體），怎麽都沒認出來呢？我覺得不可思議。」

對此，尹婆婆家屬解釋，他們當日凌晨趕到醫院後，病房非常昏暗，「看到病床上的逝者發型與長相都與自家老人很像，沒有多想，核對了老人手環的信息和醫院給的死亡殡葬證的信息，就把逝者帶走了。」並指，醫院的過錯責任毋庸置疑，但卻沒有為此說過一句道歉，甚至還「反咬一口」。

目前，涉事醫院仍就此事與雙方家屬進行商議。