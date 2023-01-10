影片瘋傳｜內地馬路現活春宮！女子霸氣硬上男生 激戰引途人圍觀
撰文：聯合新聞網
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把車水馬龍的馬路當成時鐘酒店？
內地近日流傳一段影片，有一名女子似乎慾火難耐，在大街「硬上」男子，同時周圍吸引大批圍觀民眾，而影片曝光後也掀起熱議。
一對男女竟當眾在馬路上纏綿親熱，讓途人都驚呆：（按圖了解）
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從影片中可以看見，一名身穿粉色上衣和白色短裙的女子，霸氣壓在一名男子的身上，過程中非常主動，在大馬路上勇敢求歡。男子雖然一度抗拒，但後來還是忍不住了，兩人直接在路上激戰，男子還用手撫摸女子的身體，兩人就這樣躺在大馬路上。
兩人行為引起民眾圍觀，還有司機直接停車看戲，而且再聽影片背景聲音，可以發現拍攝影片的民眾簡直傻眼了，不斷直呼：
．「車子看了就不想開走，我的天啊」
．「這絕對是現場版的」
．「一堆人拿手機在拍視頻」
．「牛X了！還各種摸」
影片底下吸引大量回應，不少網民紛紛表示：
．「這是搶救還是強姦啊」
．「誰去救救那個男的？」
．「動物世界再現」
．「看了直搖頭」
．「現場的人也做不到非禮勿視」
．「他們在大街上交配？」
．「老娘現在就要」
．「太丟人現眼了吧」
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