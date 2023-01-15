東莞39歲男公司年會飲酒後身亡　閉路電視曝光被同事抬回宿舍畫面

內媒《瀟湘晨報》報道，近日，廣東東莞有家屬報料稱一男子蔣某某（化名）參加公司年會飲酒後身亡，年僅39歲。家屬方面指，涉事公司表示男子為非因工死亡並賠償了14萬（人民幣，下同），家屬方面要求進行工傷認定。目前，當地警方已介入調查。



死者家屬在社交平台發布的文章稱，蔣某某今年39歲，為東莞市某科技公司員工。1月7日晚，公司舉辦年會，蔣某某在公司食堂喝酒吃飯。當晚7時50分左右，蔣某某意識不清。晚8時左右，公司老闆安排三名同事將蔣某某抬回宿舍。晚上10時04分，室友返回宿舍發現蔣某某已沒有呼吸，救護車趕到後確認死亡。

閉路電視畫面顯示，1月7日20時02分左右，有兩名男子一前一後將一名男子抬進房間，被抬著的那名男子頭部下垂，上身衣服被拉到腋下露出肚子，三人身後跟著一名男子。

死者家屬發布文章中指：「當時（被抬回宿舍時）爸爸已經沒有任何反應了，沒有一個人說要給他送到醫院就醫，抬回去後沒有給爸爸做任何的處理，沒有枕枕頭，腳搭在床外面，面朝上睡的，然後同事離去，沒有任何人照顧。」

死者家屬接受採訪時稱，事故發生後，公司等到第二天下午才通知他們，救護車接診記錄顯示「患者死亡時間較長，無繼續搶救意義」。

死者家屬方面指，事發後，該公司一直堅稱蔣某某是因非工傷死亡，且不配合家屬開展工傷認定，賠償了11萬後又加了3萬元，為公司募捐。

涉事公司方面有一名員工表示，因為家屬提出要做工傷鑑定，公司已於近日配合家屬向人社局提交了資料。據悉，目前當地警方已介入調查。