除夕夜55歲民警值完班倒臥家門口身亡　留妻兒苦候等團年飯開席

1月22日農曆新年初一凌晨2時40分許，剛結束除夕夜安保工作，55歲的湖北省武漢市公安局武昌區分局白沙洲街派出所一級警長、涂家溝社區民警鄂紅兵身著警服倒在家門口，再也沒有醒來。1月23日9時32分，鄂紅兵因心源性休克，經醫院搶救無效永遠地離開了。



據了解，除夕當日鄂紅兵下午5時就到派出所準備除夕夜的安保、消防巡查，一直忙到凌晨1時才離開，當地社區居民稱鄂紅兵在社區不論老小都認識，即使是臘肉丟失這種小事他都會盡力幫忙，受到民眾愛戴，對於他的離去感到十分不捨。



《法治日報》報道，1月21日除夕，白沙洲街派出所要求民警當晚7時集中上崗。鄂紅兵提前2小時到派出所做準備。晚間7時30分，他帶領安保隊員到涂家溝社區，展開除夕安保及禁鞭宣傳、消防巡查，一直忙到凌晨1時轄區安靜下來，沒人在燃放爆竹，鄂紅兵才安心返家。

除夕夜，鄂紅兵的妻子和兒子一直在等待鄂紅兵回家開飯，鄂紅兵妻子透露，兩人結婚31年，一家人就沒吃過一頓像樣的年夜飯。

今年因為鄂紅兵正好在臘月二十九丈夫值通宵班，除夕夜照理應該放假。鄂紅兵也對妻子說，「今年一定要好好吃頓團年飯。」她於是特別買了許多菜準備，想等兒子回來晚上一起吃團年飯。

鄂紅兵提早兩個小時到派出所就是為了提早回家吃飯，無奈他一路忙到凌晨1時，期間妻子曾多次催促他，飯菜也是涼了又熱，但鄂紅兵卻想忙完工作，「心裡踏實點」。

凌晨1點妻子實在熬不住了，留了客廳的燈，無奈獨自回房休息。凌晨2時40分，鄂紅兵妻子驚醒發現家門大開，低頭一看，身著警服的丈夫鄂紅兵倒在了進門處。23日早晨，鄂紅兵經醫院搶救無效身亡。

當警察36年無執法過失

《法治日報》報道，1986年，鄂紅兵從武漢市人民警察學校畢業分配到白沙洲街派出所，先後擔任刑偵、內勤、社區等警種，擔任警職36年。

從警36年來，鄂紅兵無一起執法過錯。因表現突出，2010年、2011年、2012年連續三年公務員年度考核被評為優秀等次，記三等功1次，受到嘉獎12次。

2022年1月，鄂紅兵接手涂家溝社區，涂家溝是個老舊社區，有居民7000餘人，沒有電梯房，且老年人多。鄂紅兵堅持每天晚上帶領安保隊員巡邏，在鄂紅兵努力下，涂家溝社區盜竊盜案大幅下降，社區連續3年未發生一起電詐案件，火災也大幅下降。

鄂紅兵妻子說，丈夫一生摯愛著這身警服，「穿壞了穿破了都要洗乾淨收進櫃子，從來不捨得丟」。她和兒子整理遺物時更發現鄂紅兵大大小小的榮譽證書。

鄂紅兵在家中珍藏的榮譽證書。(中青在線)

鄂紅兵的兒子說，「這些紅本本是到爸爸辦公室收拾遺物時發現的，我和媽媽之前從來沒有看到過，也沒聽他講過，他總是默默努力卻從不聲張。」提到父親，鄂紅兵兒子泣不成聲。

不嫌事小 居民丟失臘肉熱心尋回

共事30多年的老搭檔，56歲的社區民警陳國祥難掩內心悲痛，他表示，「老鄂不忘從警初心，堅守為民情懷，總是認真對待群眾每一件小事、每一起小案。」

1月19日，轄區居民李先生將兩袋臘肉放在了自家麵包車旁邊，隨即進屋收拾東西，沒想到被人拿走。他抱著試一試的想法向鄂警官求助，卻沒想到馬上收到了回應。

鄂紅兵立即開展調查，反覆調看視訊監控，確定是一名路過的人將臘肉拎走，通過上門走訪，最終幫他找回了臘肉。李先生感激地說，原以為民警不會管這種雞毛蒜皮的小事，沒想到鄂警官這麼認真負責。

民警陳國祥說，社區裡上至七八十歲的老者，下到十幾歲的孩子，都會與他打招呼，「大家都知道，有事找鄂警官！情為民所繫、利為民所謀、權為民所用、事為民所辦。」這是同事和群眾對鄂紅兵的共同評價。