開關後首批出國的中國遊客：代購賺旅費已不靈　讚泰國海關無歧視

1月8日，中國正式取消入境隔離。某旅行網站數據顯示，當日的出入境機票訂單量同比增長628%，創下了2020年3月以來的峯值。時隔三年，出境遊終於迎來了復甦。



編輯：魯雨涵 責編：倪楚嬌（一条）

一条採訪幾位放開後，第一時間出國旅遊的人。户外狂夫妻10天自駕遊土耳其，比去三亞還便宜；單身男青年躲避父母催婚，「逃」到泰國過春節；被疫情重創的旅遊博主在馬來西亞的海邊，感嘆這三年終於得到了治癒。

1. 10天自駕環遊土耳其 比去三亞省錢

Yingling&老肖：1月22日廣州出境，2月2日回國

我們兩個都是「户外狂」，就是在國外旅途中認識的。本來可以一起旅遊，結果沒多久疫情就爆發了。因為不喜歡人多的地方，國內的旅遊模式其實不太適合我們。疫情三年，老肖因為工作原因還會出差，我基本就待在上海。

去年年底，我們本來已經計劃好了，過年要自駕去新疆或者大西北。突然間就説放開了，也是挺驚喜的。聽到開放的那一刻，我瞬間就對國內的任何景點都沒有興趣了。

點圖看看Yingling&老肖的環遊土耳其之旅：

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大部分人都選擇泰國作為第一站，但我們覺得，既然花了這個錢和時間，乾脆就去遠一點的地方。最後選擇了土耳其，只需要電子籤，還剛剛恢復了直飛航班。出發前一週，我們收到消息説航班被取消了。雖然開放了，但是去土耳其的乘客還是比較少，航班就從每天一趟改成了每週兩趟。我們考慮到出發時間，只能改坐中轉航班，十幾個小時的飛行變成了三十幾個小時的飛行，中間還要在杜拜停一個晚上。我們在大年三十那天出發，在飛機上過了一個29個小時的除夕夜。

時隔三年出國，真的會有不知所措的感覺。小紅書上很多人分享了「絲滑出境」的經歷，因為我是第二本護照，等於是白本護照，就一直很擔心出關的時候會不會被卡住。登機要求48小時核酸，我們為了這個事情，前一個星期做了三次核酸，確保它能準時出報告。出發前兩天，我們又連續做了兩天，就怕核酸結果出什麼意外，特別謹慎。直到我們到了土耳其，發了第一條朋友圈，我們都沒有跟朋友説，我們出國玩了。總有一種「不知道是不是真的能出去」的感覺，所以不想那麼高調地公開這個事情。等到順利出了海關，看到工作人員給我的護照敲上那個出境章，那一刻我真的有一種莫名的感動。

因為我們喜歡比較自由的旅行，就選擇了自駕遊。從伊斯坦布爾出發，逆時針沿海繞一圈，避開了東邊接近敍利亞、伊拉克的邊境城市，相當於是繞了半個土耳其，全程大概3200公里。出發之前，我們也有去查別人的攻略，但幾乎都是三年前的攻略了，也不知道現在情況如何。我們就參考了一下，再根據自己想去的地方，定下了這個行程。

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最開始到土耳其的時候，我們也想要吃一些特色美食，就一直要去找餐廳。後來我們就隨性一點了，直接去超市採購了一堆食物，放在車上，餓了的話停下來吃，吃完繼續開車，晚上到酒店之後，再去找當地的食物，這樣省下了很多時間。‍‍‍當時給我搓澡的是一個男的小哥，我肯定是一絲不掛的，一開始也很緊張。他也有很努力地幫我遮住一些隱私部位，後來發現這樣我自己很緊張，他也不方便操作。那個澡堂已經有幾百年的歷史，牆上畫了幾個世紀前的壁畫，就是很多女人坐在澡堂旁邊洗澡，大家都是全裸的。我想人的身體都是一樣的，也沒必要遮遮掩掩，就説算了，開始享受這個過程。

出發前，我們只定了前半段路程的酒店，後來就一邊開一邊看。每天住宿都不超過400元，還能住到非常有當地特色的酒店。其實我們帳篷、睡袋都帶上了，還特意租了一個比較大的車子，想説後面座位放下來，我們可以睡在車裏，都沒有機會用上。今年過年大家都出去玩了，三亞、雲南那邊都爆滿，一個連鎖酒店都能賣3000多塊錢一個晚上。花同樣的錢，我們可以走得更遠，看到更多不同的文化，不是更好嗎？

因為我（老肖）在一家活動策劃公司工作，疫情對於我們公司的打擊也蠻大的。這兩年做活動，剛剛確定了場地，航班、酒店都訂好了，可能突然就要改檔期，改所有人的行程，很多時候只能見縫插針。突然之間出去了以後，我才發現外面的世界好像完全不一樣，大家都過着正常的生活。我們去了一些比較偏的小城市，甚至都沒有人戴口罩。到目前我們在土耳其一個星期，見到的中國遊客不超過20個人。很多當地人好像都沒有見過中國人，會用韓語和我們打招呼。我們説我們是中國人，他們都有點吃驚，但也沒有特別害怕，都很歡迎我們，「終於有中國遊客過來了」的感覺。

還有很大的一個感觸，哪怕是浦東和廣州這種大機場，國際航站樓還是特別冷清，免税店可能都關了三年。希望今年能看到機場重新熱鬧起來，免税店裏面都是人在購物，真正回到三年前的樣子。

2. 在泰國過春節 年味比國內還濃

周一：1月9日廈門出境，1月29日回國

2022年初的時候，我猜想可能快放開了，就定了一個目標，放開之後一定要多出去看看，可能的話用一年的時間環遊世界。12月底看到不用隔離的政策出來之後，我立馬開始實行這個計劃。我選了比較近的泰國作為第一站，也是一個試驗站。正好快春節了，回家肯定又要被催婚，乾脆就逃出來，在泰國過年。

泰國副總理竟過來合照 讚沒跟從別國對中國人差別待遇（點擊放大瀏覽）：

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因為我是第一次一個人自由行出國，來泰國之前有激動，有擔心，還有莫名有一點點小恐懼，感覺對外面一無所知。訂了機票之後，我發了一條小紅書，一些也打算一月份來泰國的網友找到我，我們就建了一個羣，很快就到了500人。大部分都是一兩個人出來自由行，在羣裏報行程，約着一起遊玩。當時泰國的政策還不明確，每隔幾天就會變一次，搞得大家也很焦慮。

我是在政策實施後的第一天出發的，算是最倒黴的一批遊客，入境資料卡得最嚴，又要打疫苗，又要保險。我們剛一入境，泰國總理就宣佈説，不需要接種疫苗的證明了。但我們也挺幸運的，因為是中國放開之後，第一架到達泰國的航班，所以我們受到了非常熱烈的歡迎。剛下飛機，過廊橋的時候，就有一些機場的工作人員、政府官員、警察局的局長等等，在通道里面站成了一排，手裏捧着花，給我們發口罩、酒精、驅蟲藥之類的日常用品。

到了通道外邊，泰國的電視台、報紙、網站派來了很多媒體記者，採訪中國遊客，為什麼來泰國，或者對泰國有什麼期待。飛機上的小夥伴都説，好像有一種明星走紅毯的感覺。我看到有一個男的，站在接機隊伍的第一個，很多人都在拍他，我也不知道他是誰，就想合個影留念。他也很親切，合完影之後，他用中文和我説：「衞生部長，歡迎你來泰國」，我就想他可能就是衞生部長。結果當天下午，就有很多泰國的媒體發了我們合照。我把照片發在羣裏，他們説了我才知道，原來他是泰國副總理。後來聽説其他國家對中國遊客有特殊要求，就覺得泰國對待中國遊客的誠意還挺足的。

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我在泰國待了十多天，清邁、普吉、芭提雅、曼谷幾個大的城市我都去了。因為我英文不好，每到一個景點，我都會問他們有沒有會中文的導遊，他們會解釋説，因為現在中國遊客很少，就不提供中文服務了。或者原來在那裏工作的中國員工回國了，還沒有回來。

一開始我也幾乎沒有碰到中國遊客，大部分都是歐美人，已經非常熱鬧了。一到晚上，各國遊客都遊蕩在酒吧街上，一些在國內看不到的風景這邊都可以看到。‍‍到了後面幾天，中國遊客也漸漸多了起來。除夕那天，我在芭提雅的唐人街，正好碰到了幾個中國人，我們就在一家四川火鍋店吃年夜飯，吃完去酒吧蹦迪。那天迪廳有除夕的特別演出，我還是人生第一次在酒吧裏看舞獅表演。泰國的年味，可能比國內還要重。臨近春節的時候，只要是比較大的市場裏面，都能看到賣燈籠、賣福字的攤位。大年初一那天，我到了曼谷，特意去唐人街轉了轉，特別熱鬧，舞龍舞獅的，放鞭炮的，賣臭豆腐的，70%以上都是泰國華人或者中國遊客，還有穿着唐裝的老外。

在旅途中，我結識了很多朋友，都是從不同國家來旅遊的，有時候僅僅是吃了一頓飯，拼了一次房，在同一個組潛水，但是每個人都很快樂，交往起來特別單純。我已經很久都沒有這種感受了。我的親戚朋友看到我在泰國，都向我討教攻略，説年後要來玩。離開泰國之後，我又去了香港，打卡了在港片裏看到的那些地方，1月29日回到青島。整趟旅程下來，除了機酒，21天花了一萬三人民幣，我帶去的泰銖都沒有用完，還是非常划算的。試驗站之行完美收官，感覺我更有勇氣去探索更多的未知可能，環遊世界的計劃也指日可待了。

3. 出國代購賺旅遊經費，不靈了

小厚：1月5日昆明出境，1月18日回國

疫情之前，我一直是個自由職業者，為的就是能有大量時間去旅行。有一段時間我在國內開民宿，旺季的時候經營民宿，一到淡季，想出去就出去了。我喜歡一個人旅行，很多時候都是一時興起。有時候出國，也不做任何攻略，辦個簽證、訂了機票就去了，到了當地再決定我要住哪裏，要去哪裏。平時在網上分享旅遊經歷和攻略，積累了一些粉絲。

「過氣旅遊博主再就業」 最終被這一幕治癒她的這三年（點擊放大瀏覽）：

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疫情三年，對我的生活方式改變真的很大，我做了很多嘗試，最終還是在去年下半年找了一份工作，朋友就開玩笑説我是「過氣旅遊博主再就業」。12月底的時候，我偶然有了一個長假。當時有一點點苗頭，説國門馬上就要打開了，但還沒有準信兒，我就決定先去大理過年，另一邊讓家人把護照寄過來，先備着。拿到護照之後，我還發了一條朋友圈：「三年了，是時候拿出來和老朋友敍敍舊了。」結果當天晚上，就出了「0+0」的政策。一看到這個消息，我什麼都沒考慮，腦子裏就只有一個想法：「一定要出去，是時候了。」立馬就訂了1月5日從昆明去曼谷的機票。正好我還有一個朋友在馬來西亞上學，泰國玩完，還可以轉道去馬來西亞。還好我手快，我訂的直飛機票才600多塊錢，第二天到了八、九百，然後就蹭蹭蹭往上漲。

2017年和2018年我都去過泰國，辦過落地籤；馬來西亞可以直接在網上申請電子籤，也可以落地籤，所以出發前我也不太擔心簽證的事情，整個出境、入境過程也算絲滑。時隔五年去泰國，還是能感受到一些變化。中國遊客減少，泰國應該算是被影響最大的一個國家。以前在泰國，不管在哪個城市的街頭，都能看到很多小商販，賣奶茶的，賣水果的，現在街頭幾乎看不到了，全部都集中在夜市或者酒吧街。物價上漲了不少，之前一杯奶茶大概是20、25銖，現在沒有低於40的，幾乎是翻倍的價格。路上的店鋪關了很多，我很喜歡去的火車頭夜市，因為疫情的原因，永久性關閉了。

清邁會更明顯，滿大街都在關門，非常蕭條。特別是針對中國遊客的藥妝店，以前兩步就有一家，現在都沒有了。剩下的店鋪會更針對歐美遊客一點。還有泰國大麻合法了，滿大街都充斥着大麻的味道。雖然沒見過大麻，但是你只要到了那個地方，聞到了一股你不熟悉的、很噁心的味道，你就知道那個一定就是大麻。

在泰國的一個星期，我幾乎看不到中國遊客，我還報了一個一日遊的旅遊團，一個中國人都沒遇到。12號到了馬來西亞以後，倒是看到了一些中國遊客的身影，可能因為當時已經是8號之後，國內一些人也行動起來了。

在馬來西亞我主要待在仙本那。那是一個有點髒亂差的小鎮，經常能遇到巴瑤族的孩子到你面前乞討，也有一些無國籍人士，但是當地人是很友好的，總會主動和我打招呼。當地的婦女都需要包頭，我作為遊客不需要，穿着吊帶，能看到她們頭巾露出的炙熱的目光，説不清是羨慕還是什麼。我在仙本那待了四天三晚，一天在鎮上，一天出海「跳島遊」，一天住在水屋度假村。

我以前的民宿就在海島上，我們那邊也有珊瑚，有珊瑚石的沙灘。但是在仙本那潛水，才真正看到了我夢想中的海底世界，翡翠色的海水，五彩斑斕的魚，大片的珊瑚羣，近在眼前的海龜……海底沒有任何的聲音，只能聽到自己的呼吸聲，那種衝擊力還是很大的，真的能治癒我的這三年了。

疫情之前，每到一個國家，我都會蒐羅一些有趣有用的東西發朋友圈，看看大家感不感興趣。雖然人肉揹回來很辛苦，但是可以負擔我的大部分旅遊支出，也積累了一批顧客。但是這一次，這個方法就完全失效了。以前經常出去，發各式各樣的國外風景和商品，顧客就在你的朋友圈裏等着，當你的腳步停了，你這個人也不如從前有魅力，很多老顧客就走了。留下來的人，可能因為這樣的消息出現得太突然，一時之間有點難接受，也可能就是對國外的商品毫無感覺了。

疫情三年改變了很多人的習慣，也改變了我的生活。好在現在結束了，我的很多旅遊計劃也可以提上日程。接下來我要好好工作、攢錢，為了去中東當揹包客做準備。

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