春節後多地企業開啟跨省招聘「搶人」模式　包機包車確保返崗復工

《中新網》報道，春節前後適逢外出勞務人員求職「黃金期」，不少內地用工大省在春節前就開始跨省招聘「搶人」，直播帶崗、直播招聘也成為開年新動作。春節後，許多省份為勞務人員提供免費全程包機包車，確保有序返崗復工。



春節前，已有不少省份開啟「異地招聘」模式。1月12日，浙江溫州啟動異地招聘會，3000餘間企業參會，提供超過20萬個工作崗位。春節前夕，廣東中山10間重點企業及人力資源機構乘坐跨省招工專車奔赴廣西賀州、貴港等地招工。1月29日，四川廣安迎來異地招聘會，現場吸引近2萬人參與求職招聘，當天達成就業意向協議3941人。

2023年1月29日，山東濰坊，求職者在專場招聘會上掃碼了解用工信息。（資料圖片）

春節後，不少用工大省亦為務工人員返崗復工提供保障，包機包車接送。1月26日晚，廣東首趟返崗免費專列搭載400餘名廣西員工抵達深圳。1月30日，544名廣西務工人員搭乘入粵返崗免費專列抵達廣州。據廣東省人社廳介紹，春運期間，「點對點」組織外省勞動者入粵返崗2.5萬人，並通過專列共幫助1800餘名務工人員及時入粵返崗就業。

2023年1月27日，雲南省鎮雄縣組織務工人員乘坐務工專列返崗復工。（新華社）

同時，直播帶崗、直播招聘成為開年的流行動作。1月29日，河南葉縣舉行了一場「點對點」送工直播帶崗新春線上招聘會，提供1500餘個招聘崗位，初步達成就業意向300餘人。2月1日，武漢新洲首場直播招聘會，吸引超過3萬人觀看。

1月10日至1月31日，快手快聘推出「新春招工會」，瞄準藍領群體就業，上線近45萬個崗位，開設直播招聘近30萬場。1月28日，單日簡歷投遞量突破50萬。

2023年1月30日，杭州，餘杭區2023年春風行動就業首場招聘會線上線下同步啟動。（浙江日報）

2021年，國家統計局曾調查9萬多間規模以上工業企業。結果顯示，約44%的企業反映招工難是面臨的最大問題。在結構性矛盾方面，沿海工業和外貿大省，很多企業普遍反映存在招工難問題。其中，一線普工難招，高技能人才難招，技術工人難招。

中國政策科學研究會經濟政策委員會副主任徐洪才表示，新冠疫情防控措施優化調整後，國內的供應鏈、產業鏈正處於恢復的關鍵時期，企業用工需求上升，但用工的需求方和供應方之間仍然存在信息不對稱現象，一些企業找不到合適的工人，但也有很多勞動者找不到合適的工作崗位。

徐洪才稱：「農民工本身較為分散，在這幾年疫情中與企業的聯繫也可能中斷了。因此，政府組織企業組團跨省招工有利於短期內解決用工問題。」

2023年1月29日，河南安陽，一名求職者在企業用工招聘會上收集到的招聘崗位信息。（資料圖片）

徐洪才同時指出，企業「用工荒」現象的本質仍是勞動力市場供需存在結構性不平衡。他表示，目前勞動密集型產業、中低端產業的用工需求上升可能短時間內難以滿足，但整個行業的復工復產正走向正常化。