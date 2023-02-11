有片｜老家被百人強拆致手臂受傷　美女足球員：還是法治社會嗎？

山東一名現役正妹足球員呂童童10日在微博發文指出，自己在山東的老家被300人湧入強拆。她與家人在抗爭過程中受傷，他們想要錄影存證，卻被搶走手機。呂童童表示，自己19歲的妹妹被關在貨櫃，被3個人壓著打巴掌，哥哥和姑姑也被拖行十幾米，全家人受傷送醫。



呂童童指出，老家雖然擁有完整的房產證，卻被說是違建，要求強拆。他們向當地街道辦申請行政覆議卻遲遲沒有結果，在行政覆議期間卻被強制斷水斷電。10日當天更是衝來300人，她表示，「把家裡的糧食也丟了，水泵被拆，衛生間被拆，衛生間在我家都好幾十年了也成為違建了！院牆被推倒！攝影機被拆!」

呂童童發布在微博的影片顯示，她與哥哥抵擋許多闖入家中的黑衣人，呂童童因此手受傷，影片中可以聽到呂童童的哥哥表示「要執法可以，給我們看執法證吧!」，隨後看黑衣人不肯罷休開始動手，焦急喊著，「我現在打電話10分鐘了，為什麼還沒有警察。」

之後，呂童的哥哥手機疑似被黑衣人搶走，呂童童也在推擠中受傷，呂童童19歲的妹妹被關在貨櫃，被3個人壓著打巴掌，期間還被毆打辱罵。但警方完全沒有到場制止，她在影片中質疑「這是美好的法治社會嗎？」

呂童童表示，申請行政覆議裡提到的違規建築是2000年左右建設的牛棚和儲存房，並非是他們所居住的民宅。10日當天一行人闖進家中後，把家裡糧食丟了，拆除衛生間、水泵和衛生間，甚至連圍牆也被推倒，在有果園承包合同中和有林權證的情況下把我們家的果樹全部破壞。

呂童童表示，自己知道這次控訴的對像有很強的影響力，「此刻我們無異於蚍蜉撼樹。這次惡性事件涉及的人員基數甚至都比為我發聲的朋友的數量多，一人一句扭曲事實就能控制風向影響輿論。但正義永不缺席我仍然相信中國司法。我所依仗的只有事實和公道。」

呂童童是現役足球員，長相亮麗：

對於呂童童的遭遇，許多網民留言聲援，「這是發生在2023年的中國麼？中國應該是世界上最安全最法治的國家，而且還是一個為國爭光的運動員」、「這只是冰山一角，哪有什麼公平正義，祝妳早日康復」、「這種事情不處理，拍多少像《狂飆》一樣的掃黑劇都沒辦法改變什麼」，亦有不少人TAG山東公安、煙台公安和官媒，要求給一個說法。

不過，也有自稱是住在呂童童家附近的網民指出，「他（呂童童）家佔七八百平方米的山，蓋了大大小小的房子。投訴多少年了？不相信警察嗎？昨天早上弄那麼大聲音，我們遛彎都看見了，他家人順手抓著鐵棒打人，明明是個公眾人物，要注意自己的言行，等官方出了公告，你怎麼和支援你的人交代？」，亦有部分網民表示，「現在不是誰拍誰有理，靜等司法結果吧。」

足球員呂童童家裡被強拆，事件在Twitter發酵：