近日，內地網上流傳一則「蘇州金雞湖有遊艇女僕party」的消息，活動收費3000元人民幣一位，聲稱可獲「隨身女僕一名」。



但「女僕」照片有蹺蹊，仔細一看全是AI繪圖，被質疑是內地首宗AI繪圖詐騙案，江蘇蘇州警方表示已約談處置。

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《揚子晚報》報道，網友們從照片的細枝末節中發現，所謂的「女僕」都是AI繪圖，不是真人！有網友驚嘆AI繪圖技術，覺得非常逼真，但也有網友說「一看就知道是假的」。

對AI繪圖稍有了解的網友小李表示，AI已經能做出真人照片般的繪圖效果，但活動圖片中女性的手指部分有異常。

據稱AI被餵成千上萬的臉部圖，目前最會畫的是臉和身材，但由於手在圖片上所佔面積很小，而且經常被遮擋和半遮擋，導致手部所佔像素較少細節不夠，AI還沒學會。

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蘇州市公安局工業園區分局表示，警方已關注到「金雞湖女僕遊艇party」事件，表示「派出所約談了消息發布者，已經處理完了」，但不清楚是否有人受騙。

目前透過海報上的二維碼添加活動發起人後，對方微信頭像已修改為一則聲明，表示自己經過公安部門教育，本次遊艇活動取消，不再添加微信。

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