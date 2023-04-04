清明節掃墓9大禁忌一文看清 隨處小便、嘻笑怒罵、影相都唔好
撰文：聯合新聞網
出版：更新：
清明節將至，已經有不少民眾提前掃墓。台灣命理師林霖在FB「林霖開運」表示，每逢清明節祭祖，是慎終追遠的日子，有一些禁忌需要注意，以示對祖先的尊重，清明掃墓注意九大禁忌。
【圖輯】點圖放大了解「清明禁掃墓9大禁忌」👇👇👇
+5
林霖說，清明掃墓九大禁忌包括，一、孕婦、病人、7歲以下幼童最好不要去墓園掃墓。二、掃墓時不要喧嘩、嘻笑怒罵、隨處小便。三、不宜在墓地拍照或與人合影留念。四、忌諱叫人全名，可改叫小名、偏名等。
他說，五、勿踩踏別家墳墓或對亡者不敬的言行。六、勿穿拖鞋，否則容易被卡到陰。七、勿陪同他人去掃墓，例如非自家人、男女朋友。八、勿穿大紅等鮮豔色彩，表示對先人的尊重。九、掃墓時穿的衣服回家需洗淨，勿放過夜。
【相關圖輯】清明節宜忌｜10種人掃墓反「行衰運」累埋家人 成日唸經竟上榜？（點圖放大瀏覽👇👇👇）
+19
林霖表示，掃墓回家記得先淨身洗頭洗澡，祭祀時秉持著虔誠尊敬的心態，懂得感恩行孝，祖先必會福蔭子孫。
清明節丨台人妻做Q版素三牲祭品祭祖 成品照獲網友稱讚：想買！清明節女生拒幫未來奶奶掃墓 被鬧冇家教男友提分手 網民：活該清明前夕台灣五星級酒店賣金紙蛋糕 網民求推出「朱古力香」清明節奇談︱台女不忿2千萬遺產被瓜分 不掃墓怒砸神主牌收場慘清明節帶阿仔掃墓遇恐怖停車格 阿媽事後知真相崩潰：我現在信了清明節｜台灣人買菠蘿祭祖撐果農？ 5大禁忌水果或帶來厄運
延伸閱讀：
暖汪每天叫小主人起床！開門奔進房「燦笑腳腳踏不停」：我們來玩吧～
殺破狼周運勢／白羊面臨社恐症 1星座偏財運好「發票中獎率高」
【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】