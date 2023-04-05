洗碗工竟是隱形富婆！千萬Benz專車接送　稱：一日不洗碗渾身難受

撰文：中天新聞網
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所謂「深藏不露」就是指她了！大陸四川最近有名洗碗女婦人，每日上班竟然搭乘要價千萬的Mercedes-Benz（平治／賓士／梅斯特斯）。

對此該名婦人表示，自己不缺錢，只是在家太無聊，一日不洗碗渾身難受。

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根據大陸《橘子新聞》報道，大陸四川有名洗碗婦人，外表看似平凡，其實是名「隱形富豪」，上下班不僅有專車接送，而且接送她的車輛竟然還是要價上千萬的豪車Mercedes-Benz。

面對媒體訪問，該名婦人表示「到酒店工作確實不是為了賺錢，只是在家太無聊，而且一天不洗碗就會渾身難受」，而她坦承開Mercedes-Benz的就是她的女兒，每天負責開車接她上下班。

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