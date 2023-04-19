內地今年第一季出入境達6500萬人次　港澳台佔近三千萬

國家移民管理局今（19）日召開新聞發布會通報第一季移民管理工作主要數據，數據顯示，大陸移民管理機構今年第一季共查驗出入境人員達6506.5萬人次，其中內地居民3235.1萬人次，港澳台居民2948.8萬人次，外國人322.6萬人次。



央視新聞報道，國家移民局查驗交通運輸工具412.3萬架（艘、列、輛）次，其中飛機7.5萬架次，船舶8.8萬艘次，火車2.1萬列次，汽車393.9萬輛次；簽發普通護照512.2萬本、往來港澳台出入境證件簽注1914.6萬本（枚），受理港澳台居民來往大陸通行證60.4萬人次；簽發口岸簽證9500餘人次，受理審批外國人普通簽證延期、換發、補發4600餘人次，為在華外國人辦理停留居留證件18.6萬餘人次；為港澳台居民、海外華僑等持用出入境證件辦理社會事務提供身份認證服務753萬人次。

另12367服務平台受理了中外人員諮詢、意見建議、線索舉報等來電，共150餘萬通。

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央視報道，全大陸移民管理機構重拳整治跨境違法犯罪，光是第一季便偵辦妨害國（邊）境管理犯罪案件6968宗，打掉犯罪團伙510個，抓獲違法犯罪嫌疑人1萬餘人，其中採取刑事強制措施9577人、行政查處955人；並依法查處非法入境、非法居留、非法就業的外國人1.4萬人次。查破毒品案件216起354人，其中萬克以上個案60宗，繳獲各類毒品2.8噸。查繳各類槍支118支，查緝走私物品案值人民幣3608萬元。

國家移民管理局新聞發言人表示，今年以來，特別是新冠病毒感染乙類乙管後，出入境辦證辦事和口岸流量快速增長。國家移民管理局及時調整優化移民管理政策措施，各地公安機關出入境部門和邊檢機關加大警力配備、優化勤務組織，最大程度滿足廣大人民群眾的辦證需求。