財務將公司偷得只剩20蚊為爛賭仔還債　老闆：差點當場氣死

面對親人犯罪，是選擇親情還是法理？《上觀新聞》報道，近日，上海法院審理了一宗財務人員侵佔公司630多萬（人民幣，下同）財產的案件，而該財務包女士（化名）被捕後，自述如此做法的原因，是為了給多年爛賭的兒子償還賭債。



報道稱，這對母子，母親叫包起驊（化名），63歲，曾是一家公司的財務，兒子叫姜小賓（化名），27歲。2005年，姜小寶在讀大學期間接觸了網絡賭博，從此債台高築。

起初，面對兒子近30萬元的外債，母親包起驊雖然生氣，但還是默默還清了所有賭債，不願耽誤兒子的前程。

2010年，姜小寶畢業進入證券公司工作並成家，但依然爛賭，不長的時間內輸掉近100萬元。為了兒子，包起驊再次選擇包容，將家中房產變賣還債，度過危機。

2014年，姜小賓從公司離職，但家中還剩下幾十萬元債務沒有還清，他想搏一把「翻本」，於是以提升業績為由，欺騙母親包起驊的好友郭阿姨，以120萬元購買他介紹的理財產品，實則用於賭博，但「翻本」失敗。

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窮途末路時，在上海某公司擔任財務工作的母親包起驊，開始挪動公司錢款為兒子「補窟窿」。從2019年到2021年案發，共侵占公司630多萬元，最後公司賬目只剩20蚊。

該公司老闆、被害人酈女士表示：「公司賬上最後就6020元，她最後還把6000元轉走了，就留了20元。我沒有當場氣死就不錯了，真的...」。

被拘捕後，包起驊表示，對於自己從公司拿錢的事情，兒子薑小賓均有知情。2023年4月3日，二人均因涉嫌詐騙罪、職務侵占罪被上海金山區人民檢察院依法提起公訴。