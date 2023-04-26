五一｜追蹤128元破低價內地團　導遊解不去淺水灣：那裏非富即貴

內地五一長假周末（29日）展開，早前內地遊客於街頭用餐、土瓜灣紅磡等區逼爆惹熱議，五一黃金周前，《香港01》報名參加淘寶上找到破低價的128元人民幣（下文同）一日純玩團，全程追蹤行程安排和奇遇。



這個由散拼團組成的一天遊團，由許多小團和散客組合成，「團員」間團費不一，報名時行程景點亦略有不同，同團中有北京旅客透過旅行社報收889元的港澳兩日遊，當日也是在其中一個集合點、蓮塘口岸售合一起往香港。



來到香港，午餐也在土瓜灣偉恆昌最近一間團餐熱點享用八餸餐，記者更在旅遊巴上直擊有本來行程包括淺水灣的團友，向導友表達行程被取消的不滿，導遊妙語解釋旅遊巴不能進原因：「因為淺水灣之前大塞車問題，因為淺水灣住的都是非富即貴那些人，政府都不敢得罪他們，那裏的人佔香港政府90％稅收，他們一說旅遊巴不能進去就不能進去，這個沒辦法去的。」



三個集合點 拼團下「同團」價格分別大

這個純玩團在廣州、深圳和香港分別都有集合點，深圳集合點是蓮塘口岸，該口岸現時已是許多旅遊團到港前的集合點。記者一到，就有許多同團旅客前來詢問「你報了多少天，花了多少錢」，這時才發現該團團員都是從不同旅行社、平台預定的，價格差異很大。但因來港旅遊天數都是一至二日，因此被「湊成」一團。

蓮塘口岸現時已是旅遊巴、旅行團來港前的集合點：

團員稱：「你（記者）最便宜，賺到了」

同團中有從北京來的旅客，透過旅行社報名港澳兩日遊花了889元，亦有旅客從網絡旅遊平台預定港澳三日遊花了1300多元，有旅客則是報名包含香港、澳門珠海和廣州的六日五夜遊，花了3000多元，128元一日遊為當日為最低價，團員都稱「你最便宜，賺到了」。

該散拼團在深圳蓮塘口岸集合有43人，香港首站黃大仙集合者多來自珠海，有11人，整個「散拼團」共有64人，幾乎擠滿一輛旅遊大巴士，有兩名超過80歲的長者和一名孩童。香港首站為黃大仙，沿途上導遊會講解香港的地標和關於「丁屋」制度等背景介紹。

唯一付費景點杜莎夫人蠟像館 僅不足兩成團友參加

香港行程首站是黃大仙，土瓜灣酒樓用餐，西九文化藝術公園，太平山頂和金紫荊廣場，最後搭天星小輪到尖沙咀鐘樓、星光大道。唯一的付費景點是杜莎夫人蠟像館，導遊表示港府有給予旅遊團優惠，一人收180元，64人團體中，僅11人選擇付費。

導遊介紹行程期間，疑似有乘客對於行程安排不滿意，導遊表示羊毛出在羊身上：「當然不可能做到盡善盡美，因為我是人、不是神」，並指自己前幾天才接待「超級vip」， 住香港半島酒店，一行人光房費就須上萬元，要旅遊團的成員如果想要舒服一點的話，應該去訂製團，「想在哪裏待多久都可以，也比較舒服」。

當然不可能做到盡善盡美，因為我是人、不是神。 導遊

有部分旅客的行程更動，從九龍城寨公園變成西九文化區的藝術公園：

此外，亦有旅客疑似是因被併入散拼團，與原訂行程安排不同，質疑行程貨不對辦，旅客指「九龍城寨公園」變成「西九龍文化公園」，淺水灣行程被取消。導遊回應稱，淺水灣非富即貴，：「因為淺水灣之前大塞車問題，因為淺水灣住的都是非富即貴那些人，政府都不敢得罪他們，那裏的人佔香港政府90％稅收......這個沒辦法去的。」

淺水灣住的都是非富即貴那些人，政府都不敢得罪他們，那裏的人佔香港政府90％稅收......這個沒辦法去的 導遊

強調純玩團沒購物行程 導遊：一投訴我就沒飯吃了

亦有旅客提到要去免稅店、藥店和OUTLET，導遊多次強調，「這是純玩團，自由活動自己去買，我如果一帶你們去我的導遊牌就要被收走，一投訴我就沒飯吃了」，導遊更安慰旅客，「純玩團比購物團貴呢！你們是賺到了！」

這是純玩團，（如要購物）自由活動自己去買，一帶你們去我的導遊牌就要被收走，一投訴我就沒飯吃了。 導遊

土瓜灣嚐八餸中餐 廁間污糟 導遊：中餐維持生命用

此前，紅帽團在土瓜灣吃兩餸飯、公廁前吃杯麵成全港熱話。導遊則特別說明稱，當時中港剛通關酒樓還沒營業，「導遊自掏腰包請吃飯，沒想到被記者拍到」，並多次強調「該花的錢要花」、「出來玩不是為了省錢的」，並強調中餐「只是為了維持生命」，降低旅客期待。

土瓜灣到中午用餐前間擠滿了內地旅客：

記者觀察到，土瓜灣中餐廳富源酒樓現已採取前門進入，後門出，動線已開始規劃以避免土瓜灣擁堵。但中午12時，停車場停了超過10輛大巴，過百人在兩家主要酒樓用餐，用完餐後的人群無處可去堵在路邊，迎上要進酒樓用餐的旅客，仍十分擁堵。

酒樓內部擠滿旅行團，菜色是八餸加上大碗白飯，約10到12人一桌，餐費旅行社是強調不低於50元餐費。菜色有紅燒肉、 蘿蔔炒雞肉、蘿蔔炒排骨、鹹魚乾、青菜、西芹炒鯪魚肉、魚丸炒青瓜、豆腐。

記者觀察，同桌團員約莫用餐15分鐘就開始離席，但整體用餐時間規劃有超過30分鐘。另外，用餐環境廁所略顯污糟，地上濕滑且多個水喉故障。

土瓜灣酒樓的八餸：

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不過菜色好壞就見仁見智，有團員抱怨「整餐飯只敢吃飯和青菜，不好吃」、但也有團員認為「食物還可以、青菜好吃」、「能吃飽就行，就是鹹魚乾太鹹了。」

團客打趣說「沒飽」 導遊笑回：餓著吧！

導遊則在團員相繼上車後詢問大家吃飽了沒，亦有團客玩笑說「沒飽」，導遊則笑回「餓著吧！」。此外，有團員反應導遊曾說餐廳可以裝飲用水，卻遍尋不到，更引發部分旅客抱怨「旅行團連瓶水都不給，我們有80歲的老人」，但導臨遊僅表示，需要水要自己掏錢購買。

上下車空間逼 團員嘆香港空間規劃不足

針對旅程安排，有團員認同導遊「羊毛出在羊身上」的說法，但亦有團員抱怨行程安排不盡人意，記者觀察到，在旅行的第一站和最後一站都有拍團體照，但在拍攝時就有團員嘟囔抱怨，「（導遊）這是為旅行社服務，都不是爲我們服務」，質疑導遊拍團體照是為跟各旅行社交差。

不過，在行程中團員多次提及上海旅遊規劃更勝香港，團員指在景點上下車時旅遊巴和大量旅客擁擠在各個景點，「香港缺乏規劃」、「香港應該設置還各個景點的旅遊巴」，記者則目擊從黃大仙景點開始，上車下車都十分擁擠混亂，幾個景點都需要人維持秩序。

臨近五一價格浮動 黃金周長假168元人民幣起步

不過，隨著五一黃金周臨近，這個128元團價錢亦起了變化，每日價格都浮動，如內地五一長假的4月29日到5月3日，價格漲至168元。

另外，在房費份導遊會以沒有多餘房間為由，要求單人旅客多加價200到300元，否則就要跟其他乘客「併房」，有兩名單人團員現場想併間也被回絕，不過旅客大多認栽，稱「旅行社慣用伎倆，算了」，如要求補交房費。

有部份旅客被要求簽署「團隊出境旅遊合同」 知悉是拼團

值得一提是，有部份旅客被要求簽署「團隊出境旅遊合同」，該合同由國家旅遊局制定，當中有一細則提到，「拼團，指出境社在保證所承諾的服務內容和標準不變的前提下，在簽訂合同時經旅遊者同意，與其他出境社招徠的旅遊者拼成一個團統一安排旅遊服務的行為。」但並非每個團員都有簽署。