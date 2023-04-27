日本生方包名店上海開業現極誇張人龍　需排隊3小時　黃牛開價3倍

到底是怎麼樣的麵包，好吃到要賣98元人民幣1條，店門口人潮還是絡繹不絕？近日在上海，有家新開業、號稱在日本排名第二的生方包專賣店「銀座仁志川 」（Ginza Nishikawa／銀座に志かわ）生意火爆，一天限量400個左右，半天就全數售光。有民眾排了近3小時才買到，還吸引「黃牛」搶市，開出3倍天價兜售！



綜合內媒報道，位於上海的人氣生方包專賣店為日本的「銀座仁志川 」，是內地的第一家門市，店家表示，生方包採用的原材料均為自產品牌小麥粉，且生方包裡並未添加雞蛋，外皮也較為柔軟。

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因為該店的生方包在日本被稱為「排名第二 」，價格高達98元人民幣一條，而高昂的價格還是抵擋不住它的超高人氣！在上海有不少市民在早上10點就到門市排隊購買，而店家也在開始營業不到半天就全數賣光。

雖然有很多人對這種價格感到不可思議，但是排隊購買的人數仍然非常驚人，甚至不少「黃牛」開價300元人民幣上前詢問沒有買到生方包的顧客是否需要生方包。

而對於上海排隊瘋搶高價生方包的現象，不少網友紛紛留言吐槽，「這價格吃了可以長生不老嗎」、「開價300元還是留給黃牛吃吧」、「雞蛋也不是壞東西，吃有含雞蛋的生方包不好嗎」。

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