日本生方包名店上海開業現極誇張人龍　需排隊3小時　黃牛開價3倍

撰文：中天新聞網
出版：更新：

到底是怎麼樣的麵包，好吃到要賣98元人民幣1條，店門口人潮還是絡繹不絕？近日在上海，有家新開業、號稱在日本排名第二的生方包專賣店「銀座仁志川 」（Ginza Nishikawa／銀座に志かわ）生意火爆，一天限量400個左右，半天就全數售光。有民眾排了近3小時才買到，還吸引「黃牛」搶市，開出3倍天價兜售！

綜合內媒報道，位於上海的人氣生方包專賣店為日本的「銀座仁志川 」，是內地的第一家門市，店家表示，生方包採用的原材料均為自產品牌小麥粉，且生方包裡並未添加雞蛋，外皮也較為柔軟。

連「整理券」也有人炒　官方小紅書籲勿找黃牛：我們會一直在的（點圖放大瀏覽）：

+19

因為該店的生方包在日本被稱為「排名第二 」，價格高達98元人民幣一條，而高昂的價格還是抵擋不住它的超高人氣！在上海有不少市民在早上10點就到門市排隊購買，而店家也在開始營業不到半天就全數賣光。

雖然有很多人對這種價格感到不可思議，但是排隊購買的人數仍然非常驚人，甚至不少「黃牛」開價300元人民幣上前詢問沒有買到生方包的顧客是否需要生方包。

而對於上海排隊瘋搶高價生方包的現象，不少網友紛紛留言吐槽，「這價格吃了可以長生不老嗎」、「開價300元還是留給黃牛吃吧」、「雞蛋也不是壞東西，吃有含雞蛋的生方包不好嗎」。

阿婆打尖搭巴士　女網友與乘客合力卡位擊退　上車再鬥司機也參戰免稅店MMA｜不滿被打尖　11人大亂鬥影片瘋傳　欄杆作武器招招狠LV、Hermes、Chanel將加價　內地現買手袋人龍　代購累到不接新單廣東驚現「比堅尼美女油站」　稱僅供觀賞：讓司機排隊無聊時解悶台灣翻版IU當選成最美里長出寫真　逾千粉絲冒寒雨排隊見女神台灣疫情｜民眾搶購如打仗　恐怖實況曝光：超市結帳排隊近一小時全國客人排隊求他修復毛公仔　修好後不會變新而是像回憶中一樣舊

延伸閱讀：

沒品！他「弄掉烤肉攤一堆食物」裝沒事結帳閃人　全網怒噴：誰家的小孩

【本文獲「中天新聞網」授權轉載。】

銀座仁志川是什麼？

銀座に志かわ（銀座仁志川／Ginza Nishikawa）是號稱在日本排名第二的生吐司麵包專賣店，其「生吐司」......點擊了解更多

銀座仁志川有中國分店嗎？

銀座仁志川近日在中國開了第一家分店，試業時已大排長龍......點擊了解更多

黃牛黨
日式料理
兩岸奇趣
麵包
熱話
上海
中天新聞網