激似！內地網紅靠化妝變翻版《黑暗榮耀》朴涎鎮 途人反應超爆笑
撰文：聯合新聞網
出版：更新：
韓國第59屆百想藝術大賞28日落幕，其中Netflix韓劇《黑暗榮耀》在電視部門獲得最多獎，飾演「文同珢」的宋慧喬憑精湛演技，出道27年終於首奪影后。
一名內地美妝部落客搭上《黑暗榮耀》話題熱潮，仿妝該劇最大反派「朴涎鎮」（又譯朴妍珍），連歪嘴笑的神情也百分百還原，該片曝光後，掀起內地網友熱烈討論。
似到路人瘋狂合照打卡 網紅：中國涎鎮只逛得起Zara（點擊放大瀏覽）：
+31
黑暗榮耀2︱結局30大Meme圖逐個數 朴成勳大細眼真人演繹「O.o」以神之名｜製作人：為見葉萱等了40天 想拍續集添食老婆下通牒黑暗榮耀2｜Netflix原創韓劇全球網播量TOP 5《殭屍校園》排第1
韓劇《黑暗榮耀》講述一名高中生文同珢（宋慧喬飾演），在校園中遭到以朴涎鎮（林智妍飾演）為首的五人幫，從身體到精神層面的欺凌，文同珢被迫害到退學，隱忍多年創傷向五人幫復仇。
其中，反派朴涎鎮性格高傲，對社經地位較低的人很輕蔑，經常用「歪嘴笑」表情嗆人，也掀起網絡模仿潮。
近日有內地美妝部落客「黑犬醬·MO」拍影片仿妝朴涎鎮，從招牌桃紅色襯衫、黑色裙子，到髮型、妝容都百分之百還原，連朴涎鎮最經典的「歪嘴笑」表情，都被她演得有模有樣。
【相關圖輯】黑暗榮耀｜真名媛的打扮 家有無數Hermès卻穿Zara 傢俬名酒更講究（點圖了解更多）：
+40
當影片點讚數破10萬，黑犬醬應網友要求，以朴涎鎮很高傲的人物設定，上街和路人、百貨公司櫃姐互動，令不少人笑翻。
近日黑犬醬發下豪語，如果仿妝影片點讚數破百萬，就衝去韓國和路人互動，沒想到影片迴響太熱烈，短短幾天豪語竟然成真，讓黑犬醬傻眼，只好馬上去辦護照，不過內地辦護照流程變嚴格，黑犬醬還為此遷戶口到長沙，可說是為了韓國行大費周章。
許多內地網友也紛紛大讚黑犬醬的執行力太強，「這位姐太強，為了拍影片遷戶口」、「涎鎮啊，我在韓國等著妳」、「我感覺，如果這樣去韓國，真的會被抓去上綜藝節目，甚至可能和林智妍本人見面」、「迫不及待想看韓國人反應了，期待！」。
黑暗榮耀導演安吉鎬是欺凌者？舊生稱遭虐2小時 本尊反駁黑暗榮耀2︱解構4大細節「藍紙袋藏隱喻」兇器點解冇金京蘭DNA？黑暗榮耀真實版？三大星座有仇必報！雙魚座睇落柔弱實情心狠手辣柯佳嬿熬夜追韓劇《黑暗榮耀》最愛一角色 興奮喊：想挑戰！黑暗榮耀｜寧願孩子蝦人還是被蝦？面對這虐心問題 原作者這樣選以神之名｜攝理教主鄭明析「下月羈押期滿」 韓國檢方擬追加起訴以神之名｜5裸女共浴片段「冇打格」捱轟 編導一原因企硬全播出
延伸閱讀：
姓「凌」怎取名？爺爺替外孫女改名 2字多重含意獲讚：好聽又特別
【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】