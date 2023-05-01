激似！內地網紅靠化妝變翻版《黑暗榮耀》朴涎鎮　途人反應超爆笑

韓國第59屆百想藝術大賞28日落幕，其中Netflix韓劇《黑暗榮耀》在電視部門獲得最多獎，飾演「文同珢」的宋慧喬憑精湛演技，出道27年終於首奪影后。



一名內地美妝部落客搭上《黑暗榮耀》話題熱潮，仿妝該劇最大反派「朴涎鎮」（又譯朴妍珍），連歪嘴笑的神情也百分百還原，該片曝光後，掀起內地網友熱烈討論。

似到路人瘋狂合照打卡 網紅：中國涎鎮只逛得起Zara（點擊放大瀏覽）：

+ 31

韓劇《黑暗榮耀》講述一名高中生文同珢（宋慧喬飾演），在校園中遭到以朴涎鎮（林智妍飾演）為首的五人幫，從身體到精神層面的欺凌，文同珢被迫害到退學，隱忍多年創傷向五人幫復仇。

其中，反派朴涎鎮性格高傲，對社經地位較低的人很輕蔑，經常用「歪嘴笑」表情嗆人，也掀起網絡模仿潮。

近日有內地美妝部落客「黑犬醬·MO」拍影片仿妝朴涎鎮，從招牌桃紅色襯衫、黑色裙子，到髮型、妝容都百分之百還原，連朴涎鎮最經典的「歪嘴笑」表情，都被她演得有模有樣。

【相關圖輯】黑暗榮耀｜真名媛的打扮 家有無數Hermès卻穿Zara 傢俬名酒更講究（點圖了解更多）：

+ 40

當影片點讚數破10萬，黑犬醬應網友要求，以朴涎鎮很高傲的人物設定，上街和路人、百貨公司櫃姐互動，令不少人笑翻。

近日黑犬醬發下豪語，如果仿妝影片點讚數破百萬，就衝去韓國和路人互動，沒想到影片迴響太熱烈，短短幾天豪語竟然成真，讓黑犬醬傻眼，只好馬上去辦護照，不過內地辦護照流程變嚴格，黑犬醬還為此遷戶口到長沙，可說是為了韓國行大費周章。

許多內地網友也紛紛大讚黑犬醬的執行力太強，「這位姐太強，為了拍影片遷戶口」、「涎鎮啊，我在韓國等著妳」、「我感覺，如果這樣去韓國，真的會被抓去上綜藝節目，甚至可能和林智妍本人見面」、「迫不及待想看韓國人反應了，期待！」。

延伸閱讀：

山東買「雞腿堡」打開只有兩片麵包 業者還強辯

姓「凌」怎取名？爺爺替外孫女改名 2字多重含意獲讚：好聽又特別

【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】