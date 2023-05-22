微軟Bing成中國第一大桌面搜索引擎　網民一言揭百度遭棄原因

《中國經濟周刊》援引網站流量分析工具StatCounter的數據報道稱，目前中國內地桌面（PC端）搜索市場上，到2023年4月，Microsoft Bing（微軟必應）的份額創下歷史新高，達到37.4%，取代百度成為中國第一大桌面搜索引擎。



據報道，百度的市場份額已降至27.01%，第三名到第六名的搜索引擎分別是搜狗（Sogo）、Yandex、好搜、Google，它們的市場份額分別為16.36%、7.45%、6.25%、5.2%。

對於這一數據，雖然有不少網民表示，「還在用百度」，也驚訝於Bing有這麼多民眾在用，「必應的實力這麼強嗎？」

但也有網民認為百度被取代是正常現象，因為「廣告太多了」，表示「百度是搜索廣告的」「如果還能排第一，才奇怪，想搜的內容，前幾個都是廣告，誰還想看」

據悉，StatCounter是美國一家網站流量分析機構，提供各類型的統計報告及網站流量統計服務。

對於StatCounter分析的數據，內地招聘網站「逐鹿網」創始人闌夕認為，StatCounter收集到的數據並不準確，比如其統計中國PC端社交媒體的市場份額時顯示，Pinterest是微博的10倍以上，但在中國內地Pinterest並不是主流社交媒體。