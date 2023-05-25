24歲孝子膝蓋扭傷慳錢未治致肺栓塞　腦死今捐出肝腎眼角膜助4人

《長江日報》報道，24歲的中國地質大學碩士研究生隆星宇3月中旬因運動意外扭傷，但為了省下千元的膝關節支架，他僅以網購的百元支架固定。3月底隆星宇突發心跳驟停，被確診為肺栓塞導致呼吸心跳驟停。5月23日，隆星宇被確認為腦死亡狀態。



5月24日上午，家人幫助他在華中科技大學同濟醫院捐獻了心臟、一肝兩腎和一對角膜，讓4人重獲新生，給患者帶去光明。



報道指出，3月中旬，隆星宇在學校運動時，不慎摔倒導致膝蓋扭傷，醫生表示這種情況需要外固定膝關節支架進行治療，定製支架費用在1000元（人民幣，下同）以上。

據了解，隆星宇父親曾經在建築工地工作時摔傷了腿，喪失部分勞動力，母親兩年前因肝癌去世。隆星宇作為家裡的長子，十分節儉孝順，原本打算繼續考博的他也選擇儘早工作，以償還家庭外債，讓妹妹繼續完成學業。

由於考量到家中經濟情況，隆星宇便網購了一套100多元的簡易支架，原本以為只是普通的摔傷，但由於固定不當，腿部的問題沒有得到緩解，過了幾天反而出現小腿腫脹的情況。

3月30日，隆星宇在宿舍突發心跳驟停，室友緊急撥打120將其送醫，雖然經心肺復蘇後恢復心跳，但由於搶救時間過長腦水腫非常嚴重，自主呼吸微弱，他被確診為肺栓塞導致呼吸心跳驟停。

央視報道指出，隆星宇生前曾說，「死後與其葬在地裡，更想捐器官幫助別人。」，家人於是遵從其遺願，幫助他在華中科技大學同濟醫院捐獻了心臟、一肝兩腎和一對角膜，讓4人重獲新生，給患者帶來光明。

網民點睇：

命運專挑苦難人。

是學校排球隊的主力，據說是非常好的人！一路走好！

隆星宇，謝謝你！

膝蓋扭傷去醫院得花1000元以上，換作我也心疼，也多少能理解他去找醫療平替的行為，希望病痛遠離每一個人。

對窮人來說，錢就是命。這句話在此刻體現的淋漓盡致。

這也太太可惜了吧！多花點錢也要保護好自己啊！一路走好。

