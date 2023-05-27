6歲童身高遠低平均水平17cm　醫生揭母孕期吃素　3月大就餵孩吃粥

不少父母都希望孩子快高長大，並為此不遺餘力，但深圳衛健委周四（24日）發布的科普紀錄片，卻有著這樣一個案例。片中，一名媽媽帶著自己6歲3個月的孩子前來就診，稱孩子在體檢時被告知身高發育落後。結果，醫生發現孩子身高發育異常的原因，是該母親孕期吃素，隨後又在孩子3個月大時便以「吃母乳上火」為由給寶寶喝粥，結果導致孩子營養不良。而且，當醫生建議打生長激素時，該母親卻不願意打，「獨特」的育兒方式引起網民熱議。



經醫生測量，涉事孩子身高只有102cm，比同齡正常孩子落後17cm，已經達到「矮小」甚至「比矮小還要矮」。據估算，孩子未來身高可能僅有150cm左右。

經過進一步詢問，醫生始知，原來該母親懷孕期間吃素比較多，導致孩子營養不夠，生下來時僅有4斤8兩。而在孩子3個月大時，她又因為「吃母乳上火」，降低了孩子的母乳攝入量，轉而餵養米粥等食物。再加上公婆家中以素食為主，故孩子自小過著飲食清淡、鮮少吃肉的日子。

有見及此，醫生立刻建議為孩子打生長激素，促使他每年增長3、4cm，彌補營養不良導致的生長遲緩。不過母親聽完後陷入猶豫，最後表示「不想打」，原因是她平時聽聞要避免飲食中含有激素，所以覺得打激素對孩子健康不利。對此醫生解釋，孩子身高落後同齡人太多，打激素是不得已之舉，只能靠此促進生長，追平差距。他最後讓家長回去考慮，但就建議不要等孩子十三四歲時才作出決定。

對於這位母親的育兒態度，網民一面對批評不妥，認為這可能會導致孩子日後自卑，但卻沒有在可以挽救的時候行動，母親應該反思。

網民點睇：

這樣的家長真是無語了，舊觀念要更新換代了

可憐的孩子碰到自私又固執的家長，真是可憐啊

可憐的孩子，長大後一輩子可能都在自卑中度過

一定要給孩子充足營養，最大努力幫助孩子身體生長健康

這時代了，思想真夠保守的，我姑涼（女兒）7歲都一米三幾了！現在生活條件跟得上還不給孩子多吃點好的，將來身高方面孩子也自信的多



那麼孕期到底適合吃素嗎？中國農業大學食品學院營養與食品安全系副教授范志紅表示，雖然食素有許多好處，但並不一定適合每個人，其中孕婦就不建議吃素。這是因為，孕婦處於代謝旺盛、細胞快速生長的時期，對營養素需求量較大，而一些人體生長發育所必需的營養素，如維生素B12和維生素D，幾乎只存在於動物來源的食品中。

而素食雖然也含有鐵、鋅元素，但其存在狀態不同，且通常含有多種「抗營養因素」，即妨礙營養素吸收的物質，使得微量元素不易為人體吸收利用。