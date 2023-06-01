驚險！男子酒店無邊泳池坐漂浮床險墮山谷　及時反應起身撿回一命

近日，貴州黔東南有男子在酒店無邊泳池坐漂浮床時差點跌落山谷，漂浮床過半已懸空，好在男子及時反應起身，撿回一命，不少網民表示「太驚險」。



據內媒《九派新聞》報道，事發於5月30日，有男子上傳影片稱，躺在民俗酒店高層無邊泳池的漂浮床上，差點跌落山谷，引發網友關注。

影片畫面顯示，男子將漂浮床放在無邊泳池內，隨後整個身體撲到漂浮床上，漂浮床隨水流瞬間推到邊緣。當事人稱，當時感覺到邊了，但沒感受到床墊觸邊，余光一看才發現一半的漂浮床都在深淵，下面就是山谷。

當事人表示，幸好他反應迅速起身，撿回一命。他還表示，泳池外層玻璃只有一米左右寬，床墊掉下去是接不住的。

5月31日，該民宿酒店工作人員回應此事指，酒店晚上9點就會關閉泳池相關設施，泳池亦配有安全救生員，客人未經允許進行的私自操作他們亦無法控制，若看到了會盡量提醒，沒看到則屬於客人私自操作。工作人員表示，該客人晚上10點半私自使用酒店的拍照道具，他們是不允許客人這樣做的。

網民點睇：

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無邊泳池下邊應該有個設施接一下，尤其下邊很高的這種



太危險了！應該有防護的呀



山谷無繩蹦極給予遊客前所未有的刺激感



還能意識到危險，可能有的人都不一定反應的過來



就差一點就掉下去了

