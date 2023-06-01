發酒癲罵警｢算什麼東西｣　浙江男叫囂父母是｢人大代表、政協委員｣

近日，浙江紹興一名男子疑似因發酒癲被警方帶走調查，惟期間奮力反抗更大聲叫囂，「我爸是人大代表，我媽是政協委員，你敢動我嗎？」，引發廣泛關注。當地警方調查後稱，涉事男子所言失實，將依法對其行為進行處理。



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內地網民周四（1日）爆料稱，浙江紹興一名男子被警方帶走過程中反應極為激烈。影片畫面顯示，男子被帶上警車時奮力反抗，更出言不遜，「你們縣委算什麼東西啊，我要通知市委，我爸是人大代表，我媽是政協委員，你敢動我嗎？」

影片畫面還顯示，現場吸引多名民眾圍觀，而男子除了大聲叫囂之外，更多次推搡警員，惟他最終被至少4名警員合力在道路上制服。據了解，涉事男子疑似因飲酒導致神情激動。

警方調查發現男子所言失實。（紹興市河橋區公安局）

事件旋即引發廣泛關注，有網民就認為無論父母是什麽身份，都不能成為其違法向警察叫囂的底氣，「衙內發飆了」、「在喝二兩整個紹興都是你的」、「可能家裏人真的是，但是父母的態度是依法處理，別拖老子下水」；亦有網民認為男子酒後行為可信度不高。

對於事件，紹興市柯橋區警方通報指，網傳聚銀時代附近一名男子酒後發酒癲自稱，「我爸是人大代表」、「我媽是政協委員」。經核查失實，涉事男子胡某棟父親胡某根是自由職業，已退休，母親李某英在企業務工，均非人大代表、政協委員。警方將依法對胡某棟行為進行處理。