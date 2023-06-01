上海女逛商場遭跳樓者砸至重傷　家屬：未獲任何賠償　計劃起訴

上海一名26歲孟姓女子今年4月在商場內被一名跳樓的男子砸傷，最後男子因搶救無效死亡，孟女經救治已無生命危險。5月31日，孟母透露，一家人尚未收到任何賠償，目前家人無力支付超過10萬元（人民幣．下同）的醫療費用，希望外界幫忙。同時，家屬透露計劃提起訴訟。



據了解，孟女家境清寒，其母曾在天津藥廠打工，父親則在家鄉農村照顧生病的奶奶，她為有一個尚未畢業、仍背負助學貸款的弟弟。今年4月23日，剛來上海工作、尚未通過試用期的孟女在劍川路某商場內，被上述跳樓男子砸至重傷。

網傳現場圖片。（圖 / 網絡）

涉事男子因搶救無效死亡，孟女則在5月4日成功接受第一場手術，後在23日轉入康復科，當時的會診單診斷，孟女頸部脊髓損傷、四肢癱，頸椎不穩定，頸椎間盤突出，頸椎、鎖骨、枕骨骨折，腦挫傷、創傷性顱內出血。至31日，孟女可以下床走路，但較為搖晃，上半身亦已能活動，可自己翻身。

出事後，孟女的父母趕到上海，落腳醫院附近，但大多數時間都用來陪伴女兒，沒有工作。目前，高昂的醫療費是擺在一家人面前的一大難題，孟母表示，光是住宿費、護工費用就已經花去四五萬元，現時他們得到的建議是女兒下周先出院、付錢，但之後還要繼續康復，可能不止三四個月，他們沒有那麼多錢，想到以後的日子就發愁。據醫藥費賬單，截至5月31日晚，孟女的醫藥費總額約12萬元。

孟女診斷情況。 （紅星新聞）

孟母又表示，至今仍未聯繫上墜樓者的家屬，也未收到任何賠償，他們計劃提起訴訟，但律師費前期大概要2萬元，「我們也拿不出來」。

目前，孟女一家申請了水滴籌，向社會募捐。未來，孟母還計劃將在老家休養的奶奶接來上海，自己同時照顧老人和女兒，孟父則會在上海找工作。