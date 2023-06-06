江西高校學生疑食堂吃出「老鼠頭」　官方：實為鴨脖

江西一間高校近日傳出有學生吃飯時竟吃出了老鼠頭，甚至連老鼠的牙齒都看得出來。不過，食堂工作人員堅稱這是鴨肉，引起爭議。周日（4日），南昌市市場監督管理局工作人員回應稱，經送檢核實，異物確為鴨脖。



事發於江西工業職業技術學院，據影片顯示，涉事學生跟食堂工作人員表示自己吃出了老鼠頭，「這是老鼠啊，老鼠的牙齒，看得出來不？」不過工作人員不以為然，堅稱是鴨肉，「你說這哪來的老鼠嘛？」而影片曝光後，網民紛紛表示震驚及噁心，冀當局嚴查嚴懲。

上周五（2日），學校餐飲公司南昌市菁禾餐飲工作人員表示，已看到有關影片，會調查核實處理。翌日晚上，江西工業職業技術學院發布通報稱，學生本人已確認「異物」為鴨脖並作出澄清。周日，南昌市市場監督管理局工作人員稱，經送檢核實，異物確為鴨脖。另外，當局對該校菜品的留樣進行檢測，將於3至5天專業比對後並公佈結果。

值得一提的是，這已非該校首次出現「老鼠事件」，早在2021年，南昌市場監督管理局就曝光過一次此類事件。

公開資料顯示，江西工業職業技術學院是江西省首批獨立設置的公辦全日制綜合性高等職業院校，是江西省示範性高等職業院校，1999年經教育部批准成立。其首創於1954年，先後經歷調整、升格、合併、更名等發展階段，辦學歷史近70年。