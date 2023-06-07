國企領導出差被影到與「小三」牽手逛街　中央巡視組：將督促查實

內地一名國企領導周三（7日）傳出在四川成都出差期間，公然與「小三」手牽手地逛街，親密一幕被拍下後廣泛傳播。事後，涉事企業的微信公眾號被自主註銷；中央巡視組則表示，將督促查實。



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據了解，涉事領導疑似寰球工程項目管理（北京）有限公司執行董事、黨委書記、總經理胡繼勇，他被拍到與一名身穿長裙、妝容精緻的年輕女子牽手同行，兩人十指緊扣，頗為親密。知情人士透露，他牽手的女子不是其妻子，也不是其女兒。

有網民透露，男女事主以及男主未現身的原配屬同一單位，目前員工都在看熱鬧，而疑似小三的帳號也被人翻出，照片顯示她作風大膽，不吝大秀好身材。

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目前，寰球工程項目管理（北京）有限公司的認證微信公眾號「北京項目管理公司寰球項目公司」被自主註銷、停止使用。中央第十巡視組人員稱，已經登記相關情況，將督促查實。如果屬實，相關部門將按照黨紀黨規處理。

天眼查顯示，位於北京市的寰球工程項目管理（北京）有限公司成立於1995年，由中國石油集團工程有限公司100%持股，其是一家以從事專業技術服務業為主的企業，企業註冊資本3000萬元人民幣，實繳資本3000萬元人民幣。