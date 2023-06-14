男子洗浴中心過夜遭同性猥褻　獲賠1200元隔日被告知：對方患愛滋

日前，湖北徐先生在網絡發影片稱，自己在湖南長沙旅遊時，於一家洗浴中心被一男子猥褻。報警後，經協調獲賠1200元（人民幣）。不過讓徐先生沒想到的是，警方隔日告訴徐先生，該男子患有愛滋病。



網傳影片顯示，事發在6月10日凌晨2時許，一名男子走到洗浴中心休息區，拉開簾子爬入其中一個隔間。

「當晚感覺有人吹我的下體，就醒了」，當事人徐先生稱，醒來後沒有力氣追出去，讓涉事男子逃跑。10日上午，徐先生選擇報警，查看監控後發現自己遭到猥褻。當日下午，警方抓到涉事男子；經過調解，涉事男子賠償徐先生1200元後，二人和解。

徐先生表示，和解是因為該男子行為不夠判刑，「外地人到這裏來不可能有那麼多時間停留在這里處理這個事情。」發影片只是提醒大家保護自己「避坑」。

不過隔日，警方通知徐先生該男子患有愛滋病。徐先生稱，他去醫院檢查後醫生告訴他，病情有潛伏期，現在查不出來，需要他注意身體狀況，隨時檢查。

針對此事，洗浴中心稱已交由警方處理，他們也有專人與當事人協商。洗浴中心日常都有人員巡視，但不能保證每個客人都正常。

律師認為，中國《刑法》對猥褻罪的侵犯對象僅指女性及兒童，對於成年男性對成年男性的性侵害，未造成嚴重後果的，並沒有相關懲處措施。但受害人可以侵犯身體權及人格權為由，要求對方承擔民事侵權責任。而涉事男子明知自己患愛滋病，故意將病毒傳染給他人，可能涉嫌故意傷害罪。另外，律師表示，洗浴中心也應當承擔連帶責任。