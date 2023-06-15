疑高校男生稱「貓屎很臭」被女生用飯倒頭兼兜巴星　警方回應

據內媒《白鹿視頻》報道，近日，疑似天津大學有男生因食飯時聊到「貓屎很臭」，被附近用餐女生拿燒鴨飯倒頭，後又被女生兜巴星。警方回應，目前事件已處理。



據網傳短影片，該女生和三位男生在臨近桌食飯，突然女生起身，手中拿著飯直接走向身穿白色衣服的男生，將飯倒扣在男生頭上後，徑直轉身離去（放大瀏覽全過程）：

+ 1

事發後，有網傳為當事男生之一的用戶帳號發言描述事件經過。該用戶稱，那天三位男生一起食飯，飯後聊天，他說了一句覺得貓很可愛，以後想養貓。白衣服男隨後說，但有些貓拉的屎很臭。過了一會，涉事女生過來把一碗飯倒在白衣男頭上，然後跑掉。他們追上女生，女生指他們在「侮辱小動物」，態度強硬，談話過程中還打了另一位男生耳光。

其後，該帳號又更新貼文：「結束了，賠300塊錢加上給我們三個道歉」。

6月14日，天津大學黨委宣傳部工作人員回應，已關注到此事，正核查具體情況。當地派出所工作人員回應，此事件應該是處理了，具體需要問當事人。是否因男生說「貓拉屎很臭」導致，暫不便透露。後續進一步調查如有結果亦會公布。

網民點睇：

侮辱小動物然後吃著烤鴨飯？



是說她家貓拉屎很臭嗎



可是貓屎確實很臭啊，有問題嗎



依法依規處理，該報警報警，打人該刑拘就必須刑拘，然後按大學生管理條例開除！



要是男的扣在女生頭上，八成得被開除啊！一點也不公平

