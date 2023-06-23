數字人民幣無網無電支付正式落地試點　地鐵過閘平均僅約260毫秒

周二（20日），數字人民幣無網無電支付應用在青島軌道交通4號線的張村站和科苑經七路站正式落地試點，為數字人民幣無網無電支付在全國軌道交通應用場景的首次落地。專家表示，目前數字人民幣推廣已進入深化探索階段，地方政府普遍對其推廣和應用十分重視，但仍需逐步建立健全管理框架，並形成參與各方可持續的商業生態。



據介紹，上述項目實現無網無電狀態下數字人民幣硬錢包地鐵過閘通行，無網無電支付應用的過閘平均交易時間約為260毫秒，低於300毫秒的交易時間行業標準要求，在巴士、地鐵等小額高頻的公共交通場景具有積極的示範推廣意義。項目同時驗證了數字人民幣離線交易功能，減少了因手機無電、通信網絡覆蓋不到等因素帶來的使用障礙。

厚雪研究首席研究員于百程表示，該功能主要解決一些無網、無電、極端天氣等場景支付問題，是數字人民幣移動支付方式的重要補充，適用於一些網絡覆蓋不穩定的場景使用，標誌著數字人民幣在使用便捷性上又向前邁進一大步，有利於其後續推廣和普及。

數字人民幣推廣步伐加快，兼顧線上及線下。（資料圖片）

博通諮詢金融行業資深研究員王蓬博表示，數字人民幣試點的業務場景非常廣泛，但融合深度不夠；從產業端來看，外包服務商或設備廠商等下游廠商如何在推廣之餘亦建立盈利模式，仍有待探索。易觀分析金融行業高級諮詢顧問蘇筱芮則認為，目前數字人民幣在推廣普及上主要有兩方面短板，一是使用數字人民幣收款的小微商家範圍和數量有待提升；二是數字人民幣的用戶支付習慣及用戶活躍尚未養成。

今年以來，數字人民幣推廣步伐加快，涵蓋批發零售、餐飲文旅、教育醫療、公共交通、政務繳費、稅收徵繳、補貼發放等多領域。其中，江蘇省政府2月發布《江蘇省數字人民幣試點工作方案》，浙江義烏市政府亦在3月發布《深入推進義烏小商品市場數字人民幣試點工作方案》等。江蘇常熟市地方金融監督管理局和常熟市財政局更印發《關於實行工資全額數字人民幣發放的通知》，指5月起當地對其在編公務員（含參公人員）、事業人員、各級國資單位人員實行工資全額數字人民幣發放。