50餘珍稀鳥類因漏電死亡？　三江源國家公園：地點不實　死因不明

據內媒《紅星新聞》報道，近日，網傳三江源國家公園有50多隻珍稀鳥類因電網漏電死亡。當地回應指，目前死因尚不明確，當地多相關部門已介入調查。



據內媒《錢江晚報》報道，今日（26日），三江源國家公園發文回應，指事發地點不在三江源國家公園範圍內，涉事鳥類的死因正委託相關機構鑒定。



報道稱，此前有環保志願小組人員在嘉塘草原一處電線桿下發現55只非正常死亡鳥類，其中有53只猛禽，包括大鵟、草原雕、白尾海雕、獵隼，屬於國家重點保護野生動物。回收的鳥類屍體已集中轉交給稱多縣森林公安。

當事人常樂表示，他在2023年5月中旬，受聘於某環保志願小組發起的野生鳥類觀察和保護項目，職務為短期「嘉塘數鳥人」，於5月24日到達嘉塘草原，開始數鳥工作，並將相片和鳥的數量記錄發布在網絡上。他認為，因為這些鳥類大部分都在電線桿下面發現，一些鳥類屍體上有灼燒痕跡，所以有可能是被電死的。

6月25日，稱多縣公安局相關工作人員回應，目前當地多個部門已介入調查。青海玉樹市委宣傳部表示，被電死一說不屬實，目前死亡原因不明，將對死亡鳥類進行解剖調查。後續當地將對調查情況發布通告。

6月26日，三江源國家公園官方發文回應事件表示，稱多縣自然資源和林草局調查結果顯示，外來人員常某和同伴近半月來，在珍秦鎮境內及四川邊界撿拾近幾年鳥類屍體、屍骨、殘留的羽毛等50只。「被電死」說法並不屬實，目前死亡原因不明，調查人員正委託相關機構對死亡鳥類原因做鑑定。回應同時表示，網傳提到的事發地點在青海玉樹州稱多縣珍秦鄉境內，這片區域稱嘉塘，不在三江源國家公園範圍內。

三江源位於青海省南部，是長江、黃河、瀾滄江（湄公河）的源頭。（三江源國家公園官網）

公開資料顯示，三江源位於青海省南部，地處「地球第三極」，是長江、黃河、瀾滄江（湄公河）的源頭。該地區平均海拔4000米以上，區域範圍涉及16縣和1鄉，總面積36.3萬平方公里，約占青海全省面積的50.4%。三江源國家公園作為中國第一個國家公園體制試點，是中國首批、排名首位，也是中國面積最大、世界海拔最高的國家公園。

而嘉塘草原位於青海省玉樹藏族自治州稱多縣，是青海省玉樹州第二大草原，這一地區是長江上游重要的水源涵養區，平均海拔4200米，分布有荒漠貓、雪豹等多種獸類，黑頸鶴等72種鳥類，龍膽等150多種高原特有植物。