人大畢業生盜全校資料建｢顏值網站｣　入職微信引網民憂私隱被洩

7月1日，有網民爆料稱，中國人民大學一位碩士畢業生盜取全校學生個人信息，並製作「顏值打分排行」系統的公開網站。被洩露的信息包括學號、姓名、學院、家鄉和生日等。事件在網絡發酵，今日（2日）中國人民大學回應表示，正在核實此事。



據爆料，盜取全校學生信息網站由該校一名馬姓男生開發。其利用專業技能，以及高度參與了校內網站開發的權利便捷，將全校學生的個人信息盜取後，製作成顏值打分網站，而該網站為公開網站，已存在3年，過去僅在馬某相關的小圈子內流傳。

該顏值評分網站所洩露信息包括人民大學14屆至20屆本科、碩士和博士生的全部資料。除該顏值評分網站外，馬某還曾在GitHub上發布使用AI技術給「小姐姐一鍵脫衣」的原始代碼（Demo）。

2020年時，顏值評分系統製作完成後，馬某在微博炫耀自己的所作所為，稱這是他大學二年級時就想做的壞事，並表示不敢發朋友圈怕被打拳（遭女權主義抨擊被稱為：打拳）。

顏值網站洩露所有學生信息。（微博）

就職微信 引網民擔憂個人信息安全

據爆料者發布信息顯示，馬某是中國人民大學2019屆研究生，在校期間曾獲國家獎學金，還被評為學校「三好學生」、優秀團幹部等榮譽稱號。目前，其已從中國人民大學畢業，就職於騰訊北京微信團隊搜索算法相關部門。

今日上午，「人大洩露信息」等相關話題登上微博熱榜，尤其馬某目前在微信工作，也讓網民擔憂，馬某會將盜取同學信息的劣舉施行在公眾個人信息方面。

網民討論▼



「如果真有其事，《個人信息安全保護法》《數據安全保護法》《網絡安全法》等著他」

「今天敢漏個人信息，明天他就敢漏國家信息。」

「這樣的人在VX工作，你就說怕不怕吧，VX上的信息比人大可多多了」

「不是說還在騰訊任職嗎？為什麼騰訊不回應」

「有這種員工在貴司如何保護用戶的隱私安全？​」



校方回應：領導牽頭處理

事件持續發酵後，今日上午校方回應內媒極目新聞稱，目前校領導已牽頭處理此事，對於網傳內容正在核實中。