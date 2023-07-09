超市自助買單屢扮「漏結」　北京夫妻盜價值過萬小商品再轉賣被捕

現時不少商店都採用自助結賬，然而一些不法分子卻乘機作案。近日，北京一對夫妻就因為在超市自助結賬時多次「漏結」，短短不到一個月時間內將價值1萬多元人民幣的化妝品等貴重小物件藏進包中帶離超市，結果因涉嫌盜竊罪雙雙被順義警方刑事拘留。



案情指，一個月前，22歲的李某和25歲丈夫王某攜同孩子到一間超市購物並使用自助掃碼結賬功能付款，可由於操作不熟練，導致一件小商品沒有掃上，直到回到家後才意外發現該商品沒有完成付款。想到自己結賬時也沒人看守，這對年輕的小夫妻頓時如獲至寶，認為發現了超市漏洞，甚至是找到「致富商機」。

隨後，夫妻二人分工，由李某負責將化妝品等貴重小件物品藏在隨身攜帶的包中，王某則負責抱著孩子，偽裝成一家三口正常購物的樣子，以便掩人耳目、觀察四周。待結賬時，他們為水果、蔬菜等大件商品買單，得手的化妝品等小件物品，則會在回家後放上二手交易平台售賣。結果不到一個月時間內，他們一共盜竊10餘次，涉案商品價值1萬餘元。

直到6月29日，超市員工發現後報警，北京市公安局順義分局勝利派出所警員迅速行動，到李某家中當場進行拘捕，並起獲10餘件商品，包括洗面奶、護髮素、護膚品等。李、王二人對其犯罪事實供認不諱，目前已因涉嫌盜竊罪，被順義警方依法刑事拘留。