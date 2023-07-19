港人北上購物添新　盒馬水蜜桃10蚊一隻被買爆　獲讚：質素超高！

從今年1月8日恢復正常通關以來，截至6月底，深圳口岸共有超過6234萬人次出入境，同比去年增長3150%。

港人北上消費、「反向代購」成為深港兩地新趨勢，尤其臨近口岸的各大商超備受港人歡迎。從「鮑師傅」糕點，到近期的盒馬水蜜桃、小龍蝦等等，港人北上購物清單不斷添新。



隨著6、7月水蜜桃上市，號稱「一顆水蜜桃可擠出一杯桃汁」的江蘇陽山水蜜桃受到民眾歡迎。其中，盒馬鮮生超市因售賣物美價廉的陽山水蜜桃，吸引香港消費者不斷光顧。不少港人選擇經福田口岸，或專門搭高鐵到深圳購買陽山水蜜桃。

一隻4盒裝的陽山水蜜桃在盒馬定價僅為49.9元人民幣，不僅較香港超市中售賣的日本水蜜桃便宜許多，亦獲港人大讚「皮薄、味甜、汁多」質素超高。

有深圳網民發文稱，福田口岸、深圳灣口岸附近的盒馬鮮生被港人「佔領」，需要搶購才能買到陽山水蜜桃。還有香港網民通過盒馬App下單，在口岸附近的快遞服務中心取貨；亦有往返深港兩地的居民做起「代購」生意，將水果帶至香港。

無錫陽山是全國知名的水蜜桃之鄉，當地不僅種植由浙江奉化引進的白芒蟠桃、玉露水蜜桃等品種，還引進了日本的白鳳水蜜桃。一隻品質好、重達一斤的陽山大桃可賣至500多元。

+ 4

據上海盒馬鮮生上海區運營總監葛冬生介紹，盒馬的售賣的陽山水蜜桃是與當地種植戶合作，對水果的大小規格、糖度等訂立標準，讓上游種植農戶種出更高標準、最適合顧客需求的商品。目前盒馬售賣的這款陽山水蜜桃是最時令、最受歡迎的水果之一，每隻達到250克，但售價僅約10元，讓消費者能夠在最佳時間吃到品質最好、價格便宜的新鮮水果。

除陽山水蜜桃外，盒馬鮮生的手撕雞、精釀啤酒、小龍蝦等亦備受港人歡迎，不少港人在小紅書、Facebook群組分享盒馬庫存情況、門店信息等「購物攻略」。據悉，盒馬在深圳已開設27家門店，遍佈福田、南山、羅湖、寶安等主要區域，每家都設有配送服務，承諾下單後約半小時可送至指定地點。