公船私用？傳執法船隻搭載多名女性遊玩　安徽通報責任人已被調職

近日，安徽利辛縣漁政船載多名女性遊玩的影片在網絡流傳，引發網民熱議「公船私用」。今日上午（19日），安徽利辛縣官方通報，承認該船隻為縣水政執法大隊所屬船隻，並對相關責任人進行通報批評等懲處。



據上游新聞報道，網傳影片中，一艘白色遊艇上載著幾名女性從河道開過，遊艇船頭插著五星紅旗。影片發布者稱，「這個利辛（漁政船）帶著女的去玩，後邊坐了三個女的，三四個女的在船上來回拍照片」。目前，該影片已從網絡下架。

疑似一艘白色執法船隻搭載幾名女性遊玩。（影片截圖）

安徽省亳州市利辛縣農業綜合行政執法大隊，一名工作人員回應稱，影片中的船隻並非他們所屬的漁政船，「相關輿情我們已經回覆過。我們也接到相關通報了，不是我們的船。我們的船當時停在船塢裡。」

該工作人還表示，他們對比過影片中的船隻與漁政船，2者有較大區別。「我們的船是小船，只能坐4個人；他那船多大，人都可以站在船後了。同時我們的船，有漁政的編號，還有『漁政』兩個字，那個船沒有。」該工作人員稱，已準備報案處理。

官方：非漁政船而是水政船

今日，利辛縣官方在微博通報調查情況表示，經調查，該影片中的船隻為縣水政執法大隊所屬水政船。

利辛縣通報事件。（微博）

7月15日，水政執法大隊值班人員張某某駕駛該船巡河時，私自搭載朱某某（水政執法大隊退休職工）及4名河道水草清理人員，查看沿河道水面雜草清理情況。張某某行為已違反管理規定，對其通報批評，扣發3個月績效工資，調離原崗；並對水政執法大隊負責人通報批評。

事件引發網民對「公船私用」的討論，但官方回應後，也有網民認為，工作人員搭乘巡河的船隻「順路」前去清理河道無可厚非，處罰過重。

網民睇法▼

「巡河船搭個清理河道的人員也至於開除？」

「本身開船出去是公務，但是私自搭乘了非工作需要的人，不是遊玩」

「打著公事的幌子，公船私用」

「執法船隻，搭載了第三方公司人員開展生產經營活動，所以也是違規的。」

「是游玩還是看水草？」

「看了通報，如果屬實，我認為搭載沒啥問題，幫助一下也是可以的」

