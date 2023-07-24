毛血旺吃出壁虎？食客控吐完急送醫　店家：懷疑故意投放敲詐勒索

毛血旺竟吃出壁虎？據內媒《瀟湘晨報》報道，近日，河北唐山有一行食客在飯館就餐，指在毛血旺中吃出壁虎，嘔吐後紛紛送醫。而店家則表示，和其中兩名食客有生意上的過節，懷疑是食客故意投放壁虎敲詐勒索。目前雙方各執一詞，警方已受理案件，展開進一步調查中。



事主王先生表示，事發於7月17日，他和朋友共6人一起去某餐館吃飯，卻從毛血旺中吃出壁虎，「朋友當時就吐了，他一吐，我們剩下的人跟著也吐了。」

隨後，王先生和朋友們去醫院檢查，指當時出現心臟不適、腹瀉嘔吐等症狀，輸液後住在醫院觀察室。醫生指壁虎有毒但不致命，但有一位朋友的情況較為嚴重，或為中毒引起。

王先生表示，事發後，店家支付了3000元（人民幣，下同），但朋友的後續住院費用為他們自行支付。目前，他們已報警，當地市監局亦已介入調查。

而餐館店主則表示，餐館衛生符合標準，不可能有如此大的異物，同時，因與其中兩位食客在生意上有過節，認為食客是故意投放異物後敲詐勒索。他指，事發後已進行免單，對方要求10萬元賠償，雙方沒有談妥。目前，公安機關已立案並到飯店取證，後續調查工作正在進行中。

網民評論：

敲詐應該不至於吧 自己都進醫院了



不能排除是後期人為放入的 這種事情太多了



食品安全 查查為什麼會有壁虎



各項指標高有沒有考慮過是自己身體的問題？

