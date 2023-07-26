廣西漢為報復被拋棄　竟將前女友照製成「性感少婦」情色卡片散發

再見亦是朋友？現實往往不然。近日，廣西一名陳姓男子為了報復張姓前女友，竟將對方的照片製成情色卡片四處散發，還配以「24小時上門服務」等文字。最終，陳男被判賠償張女精神損害撫慰金1萬元（人民幣．下同）。



案情指，陳、張二人曾為一對情侶，後因張女漸漸疏遠陳男，陳男便將女方的照片印製成三四百張情色卡片在其居住地附近散發，還配以「24小時上門服務」、「性感美女」、「性感少婦」等文字。不止如此，陳還在張的家門口張貼紙條，要求張結清戀愛期間所花費的黃金首飾1000元、銀飾500元，還有支付打印情色卡片的300元費用。

逼於無奈下，張女通過微信轉了陳男1800元，但後者未有收手，繼續散發卡片。生活飽受困擾的張女於是向玉林市玉州區人民法院提起民事訴訟，要求陳男停止侵害行為，停止印製卡片，刪除照片，返還支付的印刷費300元，並賠償精神損失費1.85萬元。

陳男為了報復前女友將對方的照片製成情色卡片四處散發。（法治日報）

《民法典》第1019條規定，任何組織或者個人不得以醜化、污損，或者利用信息技術手段偽造等方式侵害他人的肖像權。未經肖像權人同意，不得製作、使用、公開肖像權人的肖像。故此，法院一審判決陳男停止其侵害行為，並賠償張某精神損害撫慰金1萬元。

陳男不服，隨後向玉林市中級人民法院提起上訴。他認為，自己散發卡片的行為對張女沒有構成身體上的傷害導致殘疾，所以不認可一審法院判決支付精神損害撫慰金。並且，他認為自己散發卡片的行為雖然有過錯，但也是因為張女有錯在先，還自述張女在與他交往的過程中，同時交往了幾個男人並騙取他人錢財，所以主張撤銷一審中要求賠付一萬元精神損害撫慰金的判決。

玉林市中級人民法院維持原判。（網絡圖片）

庭審期間，陳男主張自己是因為張女拋棄、糊弄感情在前，才導致他去印刷和散發卡片。然而，該主張並不構成陳某侵害張某肖像權、名譽權、私隱權的正當理由，故法院不予採信。

據《民法典》第991條及第1183條規定，民事主體的人格權受法律保護，任何組織或者個人不得侵害；侵害自然人人身權益造成嚴重精神損害的，被侵權人有權請求精神損害賠償。因此，玉林市中級人民法院駁回陳某的上訴，維持原判。