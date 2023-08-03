北京洪水淹河北書庫絕版書籍被毀　書商絕望訴：1小時損失2500萬

受颱風「杜蘇芮」殘餘環流影響，河北、北京、天津、河南等部分地區發生了極端性強降雨，北京、河北爆發洪災。



受災嚴重的河北涿州是內地出版業庫房重鎮，有近百家出版社及出版商及中盤的庫房安家於此處及周邊地區。由於此處地勢低窪，成為洪水重災區，倉庫亦損失慘重，有書商稱「一小時內2500萬就沒了」。



未拆封的書漂浮在水中，用牛皮紙包裹的成捆書籍已被淹到一半。雖然出版社奮力自救，但仍舊損失慘重。

北京集文天下的周大衛接受內媒採訪表示，庫房內有4層貨架，但第一層全部被淹，目前受損圖書金額約2500萬。「水來的特別快，我們只救了一部分書而已，一個小時的水位能漲到一米多深，水漲得太快了，我們來不及做補救。水位如果再漲10公分，我們第二層書估計保不住。」

集文天下的鄒斌形容當時的絕望稱，眼看著一個小時之內這2500萬就沒了，他們卻束手無策。

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除集文天下外，位於涿州西南物流庫區東區的北京時代華語所在的庫房受災嚴重，水電中斷，道路不通，進水深度高達2米，所有圖書被泡水，損失慘重。科學普及出版社也全部被淹，因水深人無法前往，損失不可估量。

各出版社今日（3日）相繼發文表示，庫房受災嚴重，無法向客戶發貨，還望下單客戶與讀者諒解。

其中，中圖網在微博表示，遭遇了「25年來最具毀滅性的損失和打擊」，雖然被困倉庫的人員已全部撤離，但損失更多的是不可複製、不會加印的稀缺、絕版、老版書籍。目前，對於還未發貨、處理的訂單，中圖網請求讀者，多給些時間（預計預計3到4周），盡力為大家配全發貨。

對於圖書倉庫被淹，讀者在評論區表示理解，稱願意購買被水泡過的書，但中圖網回應，「不會把有安全隱患的書給大家。」