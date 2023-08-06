中國留學生刷白倫敦塗鴉牆　寫紅字「社會主義價值觀」惹網民激辯

位於英國倫敦東區紅磚巷（Brick Lane），是世界最有名的街頭塗鴉展示區之一，據微博、Twitter消息，8月5日在英國讀藝術的中國留學生將紅磚巷兩面牆刷白，其中一面寫上社會主義核心價值觀：「富強、民主、文明、和諧、自由、平等、公正、法治、愛國、敬業、誠信、友善」24個紅色大字，除在倫敦引發討論，在內地網絡也引發熱議。



有網民稱讚「一秒回中國」、「文化輸出」；但亦有不少網民批評「強化中國負面印象」，有當地留學生批評，這個塗鴉覆蓋掉許多經典塗鴉作品，裏面甚至有已故畫家作品，「大家塗鴉時都會特別避開」，更有網民民批評這些中國留學生的作品「根本不是塗鴉」。



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主要策劃人、小紅書博主「yique一鵲」表示，塗鴉是自己和朋友的作品，他強調該區是自由塗鴉區，「作品沒有政治意味，而是討論環境本身」，作品是反應自由的羅格斯主義（應指logocentrism，亦稱邏輯中心主義）和文化殖民。

「yique一鵲」更稱自己很愛自己的國家，針對部分網民指責他覆蓋掉許多塗鴉作品，他則表示「這可能就是自由的代價吧」，另有兩位中國留學生也在網絡上稱參與了創作，其中一位更表示塗鴉時受到「某些路人圍觀謾罵威脅」。

網民評價兩極

對於塗白塗鴉牆，寫上「社會主義核心價值觀」的行為引發內地網民熱議。批評者認為「不能披著正能量的皮，做丟臉的事情」、「完美強化中國人負面印象」、「如果幾個韓國人在我們的塗鴉牆寫『大韓民國萬歲』再傳到社交平台沾沾自喜、會不會被我們罵死啊？」

令不少人關注的還有，將整面牆刷白覆蓋了原本紅磚巷許多經典的塗鴉作品。其中還有一些塗鴉作品是為了紀念已故的藝術家，將其作品保留部分後的致敬（tribute），許多塗鴉者創作時都會特意避開，亦有不少人批評塗鴉不該是整面刷白，「拿紙板噴漆」。

該塗鴉疑似覆蓋掉許多經典塗鴉：

不過，亦有不少網民支持中國留學生稱「中國人難道就沒有創作自由嗎？」、「本來就是自由塗鴉區，不需要太敏感」、「刷在國內是標語，到了國外就成了藝術！牛逼！」；亦有網民認為該塗鴉作品有諷刺意涵：「把豐富多彩的自由塗鴉藝術統一用呆板無意義的慘白覆蓋抹殺掉，再印上鮮紅板正大義的口號」。

網民對於塗鴉的反應兩極：

塗鴉不只在紅磚巷塗鴉區 留學生街道寫上「記得開心」

在倫敦留學2年的留學生Serena向《香港01》透露，除了紅磚巷（Brick Lane）的塗鴉牆之外，街道近期也出現不少「記得開心」的簡體字塗鴉，她身邊不少中國留學生都會特別去有簡體字的塗鴉牆「打卡」。

值得一提的是，「記得開心」的簡體字塗鴉散落在倫敦的街頭和電箱上，有網民表示「看到的時候特別開心」、「感覺被鼓勵了」，創作者本人也在小紅書上稱，希望能安撫在陌生城市生活的人們，但是也有網民質疑「不是每個倫敦每個地方都可以隨便塗鴉吧？」、「為何不能什麼語言都寫呢？這樣不是可以鼓勵更多人？」