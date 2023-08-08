女子18歲生日許願滑冰　竟被男友帶去吸食冰毒　警方拘捕二人

江西景德鎮一名女子，在18歲生日當日，向男友提出想要滑冰的願望，結果竟被帶去吸食冰毒。目前，二人已被當地警方拘捕，案件正進一步偵查中。



江西景德鎮一名女子，在18歲生日當日，向男友提出想要滑冰的願望，結果竟被帶去吸食冰毒。（微博）

景德鎮警方周一（7日）公布案情指，女生小謝在18歲生日當天，向男友小江提出想要滑冰的生日願望，結果竟被小江帶去吸食冰毒，滑冰變成「溜冰」。據了解，「溜冰」即是吸食冰毒，因吸毒人員常用「冰壺」吸食，故被稱為「溜冰」。

警方指，小江在小謝的出租屋內，拿出了精心準備的帶有吸管的玻璃壺和一包亮晶晶的白色顆粒。「點燃後，冰壺和冰毒替代了蛋糕和蠟燭，二人開始了第一次『溜冰』。」其後一周，二人又「溜冰」兩次。

江西景德鎮一名女子，在18歲生日當日，向男友提出想要滑冰的願望，結果竟被帶去吸食冰毒。（微博）

最終，二人被當地警方禁毒大隊查獲。經審查，小江對其吸食毒品的違法行為供認不諱，被處以治安拘留。小謝對其吸食毒品及容留江某吸食毒品的違法犯罪行為供認不諱，因其已涉嫌犯容留他人吸毒罪，被採取刑事強制措施，案件正在進一步偵查中。

據《刑法》條例規定，強迫他人吸食、注射毒品的，處三年以上十年以下有期徒刑，併處罰金；容留他人吸食、注射毒品的，處三年以下有期徒刑、拘役或者管制，併處罰金。