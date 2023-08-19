美女網紅疑遭閏蜜賣去菲律賓！失蹤3個月生死未卜　家屬已付贖金

柬埔寨、緬甸等地詐騙案層出不窮，受害者遍及世界各地，大陸網紅「雅典娜liya」擁有百萬粉絲，外型甜美、身材火辣，卻驚傳人到菲律賓旅遊後失蹤，至今3個月找不到人，而有消息指出，她是遭閨蜜母女詐騙賣到東南亞，如今生死未卜，家屬已支付贖金卻仍無消無息。



大陸網紅「雅典娜liya」外型甜美，2021年曾榮獲世界小姐澳門區季軍，卻驚傳到東南亞旅遊後失蹤，8月19日衝上微博熱搜第2名，有網民透露，她4月23日發了一支影片後就再無更新，至今已經3個多月下落不明，網絡上流傳她和閨蜜的對話截圖，有一說指出她原本要陪李姓閨蜜到東南亞旅遊，但閨蜜臨時推託不去，她獨自前往後就人間蒸發。

內地網紅雅典娜liya失蹤事件，獲內地網民關注：（按圖了解）

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雅典娜消失後，爽約的李姓閨蜜成了眾矢之的，更有人挖出閨蜜母女過去常「仲介」女孩陪酒，引發軒然大波。對此，閨蜜事後出面解釋，3月時雅典娜到英國旅遊，住在自己家半個月，這期間雅典娜介紹一名來自東南亞的「斌哥」給她認識，5月因為她心情不好相約出國旅遊，但因為對方有工作，延期到6月，當天因為家中臨時有事，改到隔天才出發，透露雅典娜降落後有打電話報平安，還有提到到賭場玩樂，但之後就再也聯繫不上。

不過這篇澄清文卻不被買單，甚至有名自稱是雅典娜好友的女子出面反擊，6月22日後，親友就再也找不到雅典娜，當天李姓閨蜜卻註銷所有的社群帳號，即便事後聯絡上李女，卻絲毫未透露上述的澄清內容，要求李女拿出更明確的證據證明和雅典娜的失蹤無關。而如今有消息指出，雅典娜的手機已經關機，且家屬還支付了80萬人民幣（約港幣87萬元）的贖金，人卻還是沒有回來，擔心凶多吉少。

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