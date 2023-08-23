有片｜東北小夥初見女網友遭殺身之禍　驚悚畫面曝光網民：倒血霉

黑龍江鶴崗市近日發生一起人命案，引發關注。 21歲男子約女網友見面吃飯，卻撞見對方前男友，遭圍毆被捅6刀，倒血泊身亡，現場驚悚影片曝光。



據《大皖新聞》報道，在鶴崗從事家電安裝工作的21歲男生王春霖，7月31日下班後，在夜市與當地一名女網友見面吃飯。王春霖姐姐說：「被女網友的前男友看到，王春霖遭多人圍毆，被捅了6刀，事發後行兇者跑了，當時我弟弟的朋友勸架，也被捅了3刀。」

事發後，王春霖的朋友小石報警並叫救護車，但因情況緊急，小石揸車將王春霖送至醫院。當地人民醫院出具的死亡證明書顯示，王春霖死亡原因為創傷性休克，死亡時間為2023年7月31日晚上11時15分。

綏濱縣公安局2023年8月7日的鑑定意見通知書顯示，王春霖因左肺、肝膽膽囊破裂出血性死亡。公安局接警回執顯示，小石在7月31日晚8時44分報警，稱夜市有人持刀傷人，傷者已送往醫院。王姐姐透露，行兇者大概有5、6人。

據事發現場影片顯示，王春霖被多人圍毆，隨後赤裸上身，按住被捅的傷口跌跌晃晃在街邊求救。王姐姐說，弟弟被捅後，行兇者紛紛逃跑，後被當地公安機關抓獲。 「辦案刑警說，確認動手的有三個人，一個捅人兇手，兩個幫兇，已拘留。」而捅人者便是該女網友的前男友。

8月21日下午，王春霖的老闆李先生表示，7月31日下午5點半左右工作結束，王春霖和當地一名女網友見面，並去當地夜市吃飯。微信聊天紀錄顯示，2人加了微信。當晚還邀請了同事小石，小石勸阻時被捅傷。李先生稱，王春霖平時是個話不多的老實人。

針對王春霖被圍毆遭捅傷一事，綏濱縣公安局刑事警察大隊辦案警方稱，案件正進一步辦理中，不方便透露具體案情。

小夥見女網友卻遭殺身之禍，案件亦引發網民對「與網友奔現」的顧慮，紛紛表示「線下見面需謹慎」，還有表示「雖然沒被騙錢，但命沒了也是慘。」

網民睇法▼



這算是到了血霉啊



所以交友需要慎重，特別是見網友，這頓飯把命都吃沒。



這跟女網友有什麼關係？前男友都分手了你管她跟誰吃飯



至少得斃一個，不然就太可怕了，交個女朋友還得打聽一下前男友



不談戀愛屁事沒有

